В Бурятии открыли «Школу ходьбы» для людей с протезами

17 октября в Улан-Удэ открыли «Школу ходьбы», которая начала действовать на базе центра ортопедии и протезирования «Салют Орто».Школа призвана научить людей с ограниченными возможностями здоровья правильно пользоваться протезно – ортопедическими изделиями и получать в процессе движения максимальный эффект без ущерба для здоровья. Эффект может быть доведён до такой степени, чтобы человек, использующий протезы, не отличался от окружающих.Для занятий в школу приобретены специальные сооружения, приглашён на постоянную работу специалист- реабилитолог.Как заверили участников мероприятия организаторы, посещать «Школу ходьбы» в ежедневном режиме могут все нуждающиеся вне зависимости от того, когда и где им устанавливали протезы. Все занятия в школе бесплатны, сообщает пресс-служба фонда социального страхования по Бурятии.