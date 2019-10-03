Стартовал всероссийский архитектурный хакатон «АрхиПазл»
В Иркутске открылся II всероссийский архитектурный хакатон «АрхиПазл». Мероприятие проходит с 3 по 7 октября на площадке Иркутского национального исследовательского политехнического университета. В хакатоне принимают участие представители со всей России – молодые специалисты в области архитектуры, дизайна, урбанистики и строительства в возрасте от 18 до 30 лет.
На торжественном открытии участников поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
- Благодаря этому форуму молодые архитекторы получили возможность реализовать в Иркутске свои идеи. На территории кампуса технического университета появилось сразу 8 арт-объектов! В этом году ИРНИТУ снова на передовой науки и высшего образования. А это значит, здесь снова появятся свежие идеи, интересные решения, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Сотрудничество с молодыми архитекторами, градостроителями уже стало для Иркутска традиционным. Талантливая молодёжь активно включена в работу по преображению дворов и общественных пространств. Второй год подряд студенты, аспиранты и молодые учёные получают именные стипендии за разработки для нужд городского хозяйства.
В этом году задача участников хакатона – развитие и благоустройство дворовых территорий студенческих общежитий, а также вовлечение горожан в современное искусство и традиционную культуру. Участникам предстоит процесс проектирования, возведения и презентации итоговых арт-объектов. Ход работы будет курироваться экспертами, среди которых представители администрации Иркутска, главный архитектор города. Эксперты помогут участникам воплотить задуманные идеи и образы. По итогам будут выбраны лучшие арт-объекты.
Основная цель хакатона – создание на территории студенческого кампуса благоприятной среды для проведения досуга и возможности отдыха студентов путем строительства объёмных визуальных архитектурных форм, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутск стал площадкой архитектурных идей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Чите пройдёт фестиваль детского творчества «Гуранёнок»
Сегодня открылись дискуссионные площадки, прошли семинары и круглые столы
До конца года их поставят на семи переездах в крае
Бороться за медали приедут более 100 спортсменов
В столице Бурятии в пятый раз пройдёт музыкальный фестиваль «Осень. Jazz. Вино»
Соревнования в зрелищном единоборстве пройдут в ноябре
Здесь не только можно узнать о жизни автора романа «Жестокий век», но и об истории семейских
Именинница прошла путь от медицинской сестры до главного терапевта республики
Первые результаты будущей переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года
В Поселье может появиться стадион с беговой дорожкой и футбольным полем
А также 70 принтеров, 70 планшетов
Дмитрий Хараев сказал, что у него «дружественные» отношения с сокамерниками
Легкоатлетическая эстафета состоится в воскресенье
Всероссийская перепись пройдёт в октябре следующего года
Состязания стартовали сегодня