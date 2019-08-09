Она уверяла, что это были излишние начисления
Жительница Улан-Удэ признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба, лицом с использованием своего служебного положения».
В суде установлено, что женщина, являясь старшим администратором городской поликлиники, с марта по июль 2018 года вводила в заблуждение подчинённых ей администраторов. Она уверяла коллег о якобы излишне начисленных денежных средствах к заработной плате и требовала их возврата. Таким образом, осуждённая украла деньги пяти администраторов поликлиники на сумму 39 тысяч рублей.
Суд приговорил её к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Ущерб возмещён, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег
Общество, Фото:
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