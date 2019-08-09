Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег

Она уверяла, что это были излишние начисления



Жительница Улан-Удэ признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба, лицом с использованием своего служебного положения».



В суде установлено, что женщина, являясь старшим администратором городской поликлиники, с марта по июль 2018 года вводила в заблуждение подчинённых ей администраторов. Она уверяла коллег о якобы излишне начисленных денежных средствах к заработной плате и требовала их возврата. Таким образом, осуждённая украла деньги пяти администраторов поликлиники на сумму 39 тысяч рублей.



Суд приговорил её к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



Ущерб возмещён, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.