В Бурятии построят временный мост через реку Орлик

Подрядчика для строительства нового моста выберут только в июне



На месте разобранного моста через реку Орлик в Окинском районе Бурятии построят временный деревянный мост. Подготовительные работы по установке конструкции уже начаты. Об этом сообщил глава района Матвей Мадасов на планерном совещании, говорится в сообщении администрации Окинского района.



- На сегодняшний день подготовлена площадка земельного участка для возведения временной конструкции через реку Орлик. Вы спросите, почему временный? Потому что, строительство основного моста будет проведено новым подрядчиком по капитальному ремонту дорог в селе Орлик, который будет определен в середине июня этого года, – рассказали специалисты комитета строительства, имущественных и земельных отношений.





