В Байкальский заповедник залетела птица мандаринка

Для Восточной Сибири это очень редкий залётный вид
В середине апреля стайка из 12 даурских куропаток была отмечена научными сотрудниками Байкальского заповедника в окрестностях станции кольцевания птиц «Байкальская». На протяжении двух недель птиц регулярно видели на полянах рядом со станцией. 2 мая две птицы попались в ловушку, были окольцованы и выпущены на волю.
- Стоит отметить, что на северном макросклоне Хамар-Дабана даурская куропатка встречается во время миграции. На южном макросклоне в долине реки Темник она отмечена на зимовке. Орнитологами Байкальского заповедника встречи с этим представителем орнитофауны были отмечены в окрестностях станции кольцевания птиц «Байкальская» (охранная зона Байкальского заповедника) в 1973, 1984, 1989 и 1990 годах. В 1989 году несколько птиц было окольцовано, - сообщили в заповеднике.
Также 2 мая на старице в посёлке Речка Мишиха впервые в этом году директор Иркутской зоогалереи Вадим Ивушкин, посещавший станцию кольцевания птиц «Байкальская», отметил большую белую цаплю, которая ловила рыбу в озере. Большая белая цапля населяет практически все материки мира, кроме Южной Америки. Северная граница ареала в России проходит примерно по 50-й параллели. В последние годы отмечено продвижение вида на север. Зимуют в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии. Ранее большая белая цапля – редкий залетный для Байкала вид – отмечалась в дельте реки Селенги в 1955-1962 годах, затем – в 1985 году. В начале XXI века отмечена встреча в посёлке Култук. В 2009 году одну птицу видели в истоке Ангары. Также известны залеты большой белой цапли в Тункинскую долину.
13 мая сотрудники заповедника отметили встречу с каменушкой – пара птиц кормилась в устье реки Мишиха. По сообщениям государственных инспекторов, ранее, в 2015-2016 годах, пара каменушек гнездилась на реке Мишиха в заповеднике. В 2015 году сотрудники заповедника видели выводок на реке Темник (5 утят) и выводок (5 утят) на реке Мишиха. В 2016 году видели пару в мае и июне, но без выводка. Данный вид распространён в Северо-Восточной Сибири, Дальнем Востоке, Северо-Западной Америке, Гренландии, Исландии и населяет высокогорные местности, преимущественно реки ледниковой зоны. На большей части ареала каменушка – перелётная птица. Зимует она у тихоокеанских и атлантических побережий, расположенных к югу от мест гнездовий; зимой держится на море у каменистых берегов. Каменушки отлично ныряют, не боясь полосы прибоя. Этих уток можно увидеть в прибрежной зоне в поисках пищи.
В этот же день,13 мая, на старице в посёлке Речка Мишиха произошла ещё одна уникальная встреча – сотрудники заповедника впервые отметили самку мандаринки. Для Восточной Сибири это очень редкий залётный вид, встречи которого участились. Имеются указания на его находки в районе мыса Кадильный (Западное побережье Байкала), а пары птиц – 28 июня 1985 года в нижнем течении реки Кочергат (бассейн р. Голоустной). В Тункинском национальном парке также отмечали мандаринку 2 сентября 2007 г. у места впадения реки Енгарга в Иркут.
– К сожалению, запечатлеть на камеру мандаринку не удалось, – рассказывает врио заместителя директора по научной работе Алексей Китаев. – Остальных пернатых, которых встретили сотрудники заповедника, нам удалось не только увидеть, но и сфотографировать. Эти снимки стали доказательством их нахождения на наших территориях.
Такие встречи с пернатыми представляют большой научный интерес не только для сотрудников Байкальского заповедника. Они могут внести большой вклад в изучение орнитофауны России.
- Кроме того, подобные встречи в очередной раз показывают, насколько велико биологическое разнообразие природы России, нашего заповедника и его охранной зоны, где и произошли все четыре встречи, а также насколько важно сохранять как «местных жителей» заповедника, так и «гостей», которые посещают наши особо охраняемые природные территории, - заключили в заповеднике.
В Байкальский заповедник залетела птица мандаринка
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