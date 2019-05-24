24 Мая

23 Мая

Популярное

В Байкальский заповедник залетела птица мандаринка

В Байкальский заповедник залетела птица мандаринка
Общество, 
Для Восточной Сибири это очень редкий залётный вид

В середине апреля стайка из 12 даурских куропаток была отмечена научными сотрудниками Байкальского заповедника в окрестностях станции кольцевания птиц «Байкальская». На протяжении двух недель птиц регулярно видели на полянах рядом со станцией. 2 мая две птицы попались в ловушку, были окольцованы и выпущены на волю.

- Стоит отметить, что на северном макросклоне Хамар-Дабана даурская куропатка встречается во время миграции. На южном макросклоне в долине реки Темник она отмечена на зимовке. Орнитологами Байкальского заповедника встречи с этим представителем орнитофауны были отмечены в окрестностях станции кольцевания птиц «Байкальская» (охранная зона Байкальского заповедника) в 1973, 1984, 1989 и 1990 годах. В 1989 году несколько птиц было окольцовано, - сообщили в заповеднике.

Также 2 мая на старице в посёлке Речка Мишиха впервые в этом году директор Иркутской зоогалереи Вадим Ивушкин, посещавший станцию кольцевания птиц «Байкальская», отметил большую белую цаплю, которая ловила рыбу в озере. Большая белая цапля населяет практически все материки мира, кроме Южной Америки. Северная граница ареала в России проходит примерно по 50-й параллели. В последние годы отмечено продвижение вида на север. Зимуют в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии. Ранее большая белая цапля – редкий залетный для Байкала вид – отмечалась в дельте реки Селенги в 1955-1962 годах, затем – в 1985 году. В начале XXI века отмечена встреча в посёлке Култук. В 2009 году одну птицу видели в истоке Ангары. Также известны залеты большой белой цапли в Тункинскую долину.

13 мая сотрудники заповедника отметили встречу с каменушкой – пара птиц кормилась в устье реки Мишиха. По сообщениям государственных инспекторов, ранее, в 2015-2016 годах, пара каменушек гнездилась на реке Мишиха в заповеднике. В 2015 году сотрудники заповедника видели выводок на реке Темник (5 утят) и выводок (5 утят) на реке Мишиха. В 2016 году видели пару в мае и июне, но без выводка. Данный вид распространён в Северо-Восточной Сибири, Дальнем Востоке, Северо-Западной Америке, Гренландии, Исландии и населяет высокогорные местности, преимущественно реки ледниковой зоны. На большей части ареала каменушка – перелётная птица. Зимует она у тихоокеанских и атлантических побережий, расположенных к югу от мест гнездовий; зимой держится на море у каменистых берегов. Каменушки отлично ныряют, не боясь полосы прибоя. Этих уток можно увидеть в прибрежной зоне в поисках пищи.

В этот же день,13 мая, на старице в посёлке Речка Мишиха произошла ещё одна уникальная встреча – сотрудники заповедника впервые отметили самку мандаринки. Для Восточной Сибири это очень редкий залётный вид, встречи которого участились. Имеются указания на его находки в районе мыса Кадильный (Западное побережье Байкала), а пары птиц – 28 июня 1985 года в нижнем течении реки Кочергат (бассейн р. Голоустной). В Тункинском национальном парке также отмечали мандаринку 2 сентября 2007 г. у места впадения реки Енгарга в Иркут.

– К сожалению, запечатлеть на камеру мандаринку не удалось, – рассказывает врио заместителя директора по научной работе Алексей Китаев. – Остальных пернатых, которых встретили сотрудники заповедника, нам удалось не только увидеть, но и сфотографировать. Эти снимки стали доказательством их нахождения на наших территориях.

Такие встречи с пернатыми представляют большой научный интерес не только для сотрудников Байкальского заповедника. Они могут внести большой вклад в изучение орнитофауны России.

- Кроме того, подобные встречи в очередной раз показывают, насколько велико биологическое разнообразие природы России, нашего заповедника и его охранной зоны, где и произошли все четыре встречи, а также насколько важно сохранять как «местных жителей» заповедника, так и «гостей», которые посещают наши особо охраняемые природные территории, - заключили в заповеднике.
птицы заповедник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На выходных в Бурятии ожидается плохая погода
На выходных в Бурятии ожидается плохая погода
Общество, 24.05.2019
В некоторых районах Бурятии повышен класс пожарной опасности
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
Общество, 24.05.2019
Осуждённых посетили их родственники
В Байкальский заповедник залетела птица мандаринка
В Байкальский заповедник залетела птица мандаринка
Общество, 24.05.2019
Для Восточной Сибири это очень редкий залетный вид
В Иркутской области завтра ударят заморозки
В Иркутской области завтра ударят заморозки
Общество, 24.05.2019
В регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов
В Иволгинском дацане в Бурятии сыграют в Го
В Иволгинском дацане в Бурятии сыграют в Го
Общество, 24.05.2019
Кубок Буддийского университета по игре Го соберёт около 60 игроков из России и Монголии
В Бурятии на фестивале «108 Будд» разыграют «Тойоту Камри»
В Бурятии на фестивале «108 Будд» разыграют «Тойоту Камри»
Общество, 24.05.2019
Собранные средства пойдут на приобретение статуи Будды будущего Майтреи
В Бурятии закроют переезд в Селенгинске
В Бурятии закроют переезд в Селенгинске
Общество, 24.05.2019
Движение через железнодорожный переезд будет ограничено 27 мая
По Иркутску пройдёт второй велопарад
По Иркутску пройдёт второй велопарад
Общество, 24.05.2019
Общая протяжённость маршрута составит 9 километров
В Улан-Удэ презентовали книгу о Герое СССР Борисе Быстрых
В Улан-Удэ презентовали книгу о Герое СССР Борисе Быстрых
Общество, 24.05.2019
Книга авторов Сергея Басаева и Марины Мелешевич стала четвёртой из книжной серии «Герои Советского Союза»
В Иркутске состоится концерт для будущих мам
В Иркутске состоится концерт для будущих мам
Общество, 24.05.2019
Вход для будущих мам свободный
Фильм про Хамбо Ламу Этигэлова получил приз в Каннах
Фильм про Хамбо Ламу Этигэлова получил приз в Каннах
Общество, 24.05.2019
Картина получила премию за инициативу во имя мира
По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы
По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы
Общество, 24.05.2019
Горожане отпускают шутки насчёт стада коров на Бабушкина
В Бурятии дети посеяли семена
В Бурятии дети посеяли семена
Общество, 24.05.2019
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии встретились с самыми маленькими учащимися специальной коррекционной общеобразовательной школы интерната № 2
День славянской письменности и культуры отметят в Улан-Удэ
День славянской письменности и культуры отметят в Улан-Удэ
Общество, 24.05.2019
Праздник состоится сегодня в парке культуры и отдыха «Юбилейный»
В Бурятии беспилотники военных патрулируют леса
В Бурятии беспилотники военных патрулируют леса
Общество, 24.05.2019
Недавно сформированный расчёт артиллерийского соединения совершил первые запуски беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^