В Бурятском театре драмы отпразднуют Сагаалган

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Зрителей ждёт 6 февраля театрализованное представление «Легенды Белого месяца»



В Бурятии 29 лет назад праздник Белого месяца признан официально как государственное национальное торжество.



- И все эти годы Бурятский театр драмы остается центром народного празднования Сагаалгана, воплощая великую идею этого праздника – духовного объединения, всеобщего обновления, радости встреч и миролюбия, - отмечают в пресс-службе учреждения.



В главный народный праздник театр приглашает всех на театрализованное представление «Легенды Белого месяца» 6 февраля.



Мероприятие будет состоять из 2-х отделений: «Легенды Белого месяца» и «Гахай жэлэй найр наадан».



- «Легенды Белого месяца» - это волшебная страна бурятских мифов и легенд о сотворении мира, зарождении бурятских племён и родов. На сцене оживут драгоценные предания народа о тотемных животных - Эреэн Гутаар, Буха Нойон и Хун Шубуун. Концертная программа «Гахай жэлэй найр наадан» - это праздник надежды, добрых ожиданий и радости, - заключили в театре.

