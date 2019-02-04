Зрителей ждёт 6 февраля театрализованное представление «Легенды Белого месяца»
В Бурятии 29 лет назад праздник Белого месяца признан официально как государственное национальное торжество.
- И все эти годы Бурятский театр драмы остается центром народного празднования Сагаалгана, воплощая великую идею этого праздника – духовного объединения, всеобщего обновления, радости встреч и миролюбия, - отмечают в пресс-службе учреждения.
В главный народный праздник театр приглашает всех на театрализованное представление «Легенды Белого месяца» 6 февраля.
Мероприятие будет состоять из 2-х отделений: «Легенды Белого месяца» и «Гахай жэлэй найр наадан».
- «Легенды Белого месяца» - это волшебная страна бурятских мифов и легенд о сотворении мира, зарождении бурятских племён и родов. На сцене оживут драгоценные предания народа о тотемных животных - Эреэн Гутаар, Буха Нойон и Хун Шубуун. Концертная программа «Гахай жэлэй найр наадан» - это праздник надежды, добрых ожиданий и радости, - заключили в театре.
В Бурятском театре драмы отпразднуют Сагаалган
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