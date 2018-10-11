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Иркутск впервые проведёт чемпионат Сибири по плаванию в новом комплексе

Иркутск впервые проведёт чемпионат Сибири по плаванию в новом комплексе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чемпионат и первенство Сибири впервые пройдут в водноспортивном комплексе

В Иркутске в большой чаше водноспортивного комплекса в микрорайоне Солнечный с 16 по 19 октября пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию. В соревнованиях примут участие около 400 сильнейших спортсменов из десяти сибирских регионов. Об этом сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

- В октябре в водноспортивном комплексе в Иркутске впервые пройдут два крупных старта – это чемпионат и первенство Сибирского федерального округа и III этап всероссийских соревнований «Кубок Сибири». Плавание – один из популярнейших видов спорта, которым в Приангарье занимаются около пяти тысяч человек. Одной из самых многочисленных команд на чемпионате и первенстве СФО будет сборная команда Иркутской области, в состав которой вошли пловцы из областного центра, Ангарска, Братска, Усть-Кута, Усть-Илимска и других муниципальных образований, - рассказал Павел Богатырев.

Соревнования проводятся на различных дистанциях по следующим видам: комплексное плавание, вольный стиль, баттерфляй, брасс, на спине, а также предусмотрены разные эстафеты 4х50 метров.

Чемпионат и первенство Сибири по плаванию являются отборочными на чемпионат России и всероссийские соревнования «Резерв России». Чемпионат будет проходить в Казани с 7 по 12 ноября, а соревнования «Резерв России» – с 28 ноября по 2 декабря в Саранске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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