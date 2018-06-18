Помог лишь запрет на продажу недвижимости
Жительница Читы накопила долг за газ, тепло и электроэнергию в размере 384 тысячи рублей. По имеющимся счетам денежные средства отсутствовали, проверка по месту проживания не выявила имущество, на которое можно было обратить взыскание в счёт уплаты долга, сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю.
Судебный пристав направила исполнительный документ на удержание из дохода должницы, но эти ежемесячные выплаты достаточно медленно сокращали сумму долга.
У женщина имелось нежилое помещение в центре Читы площадью 179 кв. м. На данное имущество судебный пристав-исполнитель наложила запрет на проведение регистрационных действий.
Некоторое время данное ограничение не оказывало должного воздействия на должницу, пока она не решила продать недвижимое имущество. Перспектива срыва сделки по продаже нежилого помещения способствовала тому, что должница в полном объёме погасила остаток долга в размере более 200 тысяч рублей.
Читинка накопила долг по коммуналке на 384 тысячи
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