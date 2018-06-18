18 Июня

17 Июня

Популярное

Читинка накопила долг по коммуналке на 384 тысячи

Общество, 
Помог лишь запрет на продажу недвижимости

Жительница Читы накопила долг за газ, тепло и электроэнергию в размере 384 тысячи рублей. По имеющимся счетам денежные средства отсутствовали, проверка по месту проживания не выявила имущество, на которое можно было обратить взыскание в счёт уплаты долга, сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю. 

Судебный пристав направила исполнительный документ на удержание из дохода должницы, но эти ежемесячные выплаты достаточно медленно сокращали сумму долга.

У женщина имелось нежилое помещение в центре Читы площадью 179 кв. м. На данное имущество судебный пристав-исполнитель наложила запрет на проведение регистрационных действий.

Некоторое время данное ограничение не оказывало должного воздействия на должницу, пока она не решила продать недвижимое имущество. Перспектива срыва сделки по продаже нежилого помещения способствовала тому, что должница в полном объёме погасила остаток долга в размере более 200 тысяч рублей.



долги судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский борец завоевал серебро первенства Европы
Бурятский борец завоевал серебро первенства Европы
Общество, 18.06.2018
В борьбе за звание чемпиона сошлись два россиянина. ВИДЕО
Жителям Бурятии напомнили, как выбирать овощи и фрукты
Общество, 18.06.2018
Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало советы при выборе плодоовощной продукции
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Бурятии сыграет свадьбу 61 пара
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Бурятии сыграет свадьбу 61 пара
Общество, 18.06.2018
В прошлом году в день Петра и Февронии в республике зарегистрировали брак 65 пар
В Улан-Удэ назвали места отлова бродячих собак
В Улан-Удэ назвали места отлова бродячих собак
Общество, 18.06.2018
Улан-удэнцев просят не отпускать своих питомцев на самовыгул
Читинка накопила долг по коммуналке на 384 тысячи
Общество, 18.06.2018
Помог лишь запрет на продажу недвижимости
Клип о Байкале покажут на фестивале в Греции
Клип о Байкале покажут на фестивале в Греции
Общество, 18.06.2018
Европейцы увидят красоты Байкала и узнают о духе озера
Росреестр проведёт «горячую линию» в Бурятии
Общество, 18.06.2018
Граждане смогут получить консультацию в течение всего дня
Улан-удэнцам напомнили о запрете на посещение лесов
Общество, 18.06.2018
С 19 июня по 9 июля в лесах Улан-Удэ вводятся ограничения пребывания граждан и въезда в них транспортных средств
Бурятские КВНщики вышли в полуфинал Первой лиги
Бурятские КВНщики вышли в полуфинал Первой лиги
Общество, 18.06.2018
Жителям Бурятии особенно понравилась шутка про салют и бюджет Улан-Удэ. ВИДЕО
В Бурятии танкисты учатся «карусели»
В Бурятии танкисты учатся «карусели»
Общество, 18.06.2018
Танкисты Восточного военного округа учатся новым приемам ведения боя на полигоне в Бурятии
Пропавшего братского школьника нашли в шалаше
Общество, 18.06.2018
Мальчик ушёл из дома, поссорившись с мамой
Мэрия Улан-Удэ: «Высотки на месте школы №40 не будет!»
Мэрия Улан-Удэ: «Высотки на месте школы №40 не будет!»
Общество, 18.06.2018
Сейчас в комитете по образованию ищут оптимальные варианты выхода из ситуации с закрывшейся крупной школой
Улан-удэнцы приняли участие в гонках на лодках-драконах
Улан-удэнцы приняли участие в гонках на лодках-драконах
Общество, 18.06.2018
Участие в состязаниях стало возможным благодаря приглашению мэра города-побратима
Велодорожки появятся в Иркутске
Общество, 18.06.2018
Велодорожки обустроят в разных районах Иркутска в этом году


Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^