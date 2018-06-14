Дети вспоминали героев, совершивших добрые поступки
В Петропавловской детской библиотеке Джидинского района организовали литературное путешествие «Волшебство книжного лета». Разделившись на две команды, дети прошли 9 туров: «Разминка», «Кто дал полезный совет», «Юмористическая викторина», «Подумай над сказкой», «Кто быстрей», «Назови одним словом», «Сундук с секретом», «Сколько», «Вопросы из ларца», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
- Литературное путешествие помогло ребятам попасть в мир добрых сказок, которые помогают быть справедливыми, добрыми и уметь найти выход из любой ситуации. По итогам конкурсов лучшие участники были награждены грамотами, - уточняют в библиотеке.
Для школьников Петропавловской школы №1 провели мероприятие «Сказочные герои – волонтёры». Ребята вспоминали самых известных литературных персонажей, отметившихся достижениями добровольчеством.
В ходе беседы дети познакомились с уже знакомыми персонажами, как Прометей, Дюймовочка и другими. По словам организаторов, мероприятие прошло весело, со смехом и шутками, и новыми открытиями.
«Волшебство книжного лета» провели в сельской библиотеке Бурятии
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