«Волшебство книжного лета» провели в сельской библиотеке Бурятии

Общество, Фото: Национальная библиотека Бурятии

Дети вспоминали героев, совершивших добрые поступки



В Петропавловской детской библиотеке Джидинского района организовали литературное путешествие «Волшебство книжного лета». Разделившись на две команды, дети прошли 9 туров: «Разминка», «Кто дал полезный совет», «Юмористическая викторина», «Подумай над сказкой», «Кто быстрей», «Назови одним словом», «Сундук с секретом», «Сколько», «Вопросы из ларца», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.



- Литературное путешествие помогло ребятам попасть в мир добрых сказок, которые помогают быть справедливыми, добрыми и уметь найти выход из любой ситуации. По итогам конкурсов лучшие участники были награждены грамотами, - уточняют в библиотеке.



Для школьников Петропавловской школы №1 провели мероприятие «Сказочные герои – волонтёры». Ребята вспоминали самых известных литературных персонажей, отметившихся достижениями добровольчеством.



В ходе беседы дети познакомились с уже знакомыми персонажами, как Прометей, Дюймовочка и другими. По словам организаторов, мероприятие прошло весело, со смехом и шутками, и новыми открытиями.

