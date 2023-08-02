В Забайкалье планируют расширить мощности Харанорской ГРЭС

Было предложено построить два новых энергоблока



На Харанорской ГРЭС – первой по мощности электростанции в Забайкальском крае – собираются построить два новых энергоблока. Это позволит кратно увеличить объёмы выработки электроэнергии. Об этом шла речь на совещании правительства региона 1 августа.



- Сейчас сложилась обстановка с объёмом дефицита 690 МВт, в том числе в 230 МВт в Республике Бурятии и 460 МВт Забайкалье. Вырабатываемая Харанорской ГРЭС электроэнергия обеспечивает порядка 51% от суммарной выработки в забайкальской энергосистеме. Станция на сегодняшний день имеет потенциал к расширению, - пояснил заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Интер РАО – Электрогенерация» Иван Смирнов.



Губернатор Александр Осипов отметил, что строительство новых энергоблоков повысит нагрузку на расход натурального топлива. Сейчас станция потребляет 2,6 миллиона тонн угля, с учётом расширения этот объём увеличится до 5 миллионов тонн. Представители АО «Интер РАО – Электрогенерация» в качестве альтернативного источника топлива предложили использовать месторождения Приаргунской группы.



- На текущий момент единственный поставщик это Харанорский угольный разрез, который и проектировался под эту станцию. Объём добычи не превышает 5 миллионов тонн, имеет тенденцию к росту. Проблемы связаны с ростом стоимости, которая наблюдается последние годы - до 30%, и с учётом роста экспорта СУЭК может значительную часть своей добычи направить на внешний рынок. В качестве альтернативы мы предлагаем рассмотреть месторождения Приаргунской группы: это Приграничное, Приозерное, Кутинское, Кужертайское, - отметил Иван Смирнов.



Также на совещании рассказали о планах по развитию социальной инфраструктуры посёлка Ясногорск – территории присутствия Харанорской ГРЭС. Были обозначены приоритетные проекты по строительству бассейна, созданию парковой зоны, реконструкции стадиона «Энергетик» и строительству школы искусств.



Губернатор дал поручение профильным министерствам оказать содействие в подготовке всей необходимой документации, создать рабочие группы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

