В Бурятии подскочили цены на квартиры низкого качества

За год они стали дороже на 28,8%







За эти три месяца по отношению к аналогичному периоду 2021 года стоимость жилплощади в новостройках увеличилась примерно на 3,6%, а в старых домах – на 10,1%.



Наценились при этом все типы квартир. Сильнее всего – на 28,8% – подорожало жильё низкого качества (такое обычно расположено на первых этажах, оно с устаревшей планировкой, в старых домах, с плохим ремонтом или вообще без него – прим.) на вторичном рынке. Апартаменты улучшенного качества на первичном рынке стали дороже на 10%, на вторичке – на 12,4%. Стоимость квартир среднего качества (типовых) снизилась на 0,5% и повысилась на 7,6% соответственно.





По данным федерального портала «Мир квартир», в январе 2023-го стоимость квадратного метра в старых домах в Улан-Удэ возросла на 0,1%. За него просят в среднем 95 595 рублей. В новостройках рост составил 2,1% (до 93 456 рублей).

По данным Бурятстата, в последнем квартале 2022 года – то есть с октября по декабрь включительно – средняя цена одного квадратного метра жилья в Бурятии на первичном рынке достигла 78 025 рублей, а на вторичке – 85 843.