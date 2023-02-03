В Улан-Удэ дорожают «квадраты» в новостройках

А цены на сами квартиры в январе немного снизились







Что касается квадратного метра, он наценился в 39 городах из 70-ти, в 27-ми стал дешевле, а ещё в четырёх не произошло никаких колебаний.



В Улан-Удэ за «квадрат» просят в среднем 93 тысячи 456 рублей. Рост в январе составил 2,1%. Цены на сами квартиры в новых домах немного снизились – до 4 миллионов 724 тысяч 268 рублей (на 0,1%), говорится в рейтинге «Мира квартир».



В соседней Чите эти показатели составили 135 тысяч 222 рубля (-1,5%) и 6 миллионов 638 тысяч 248 рублей (-2,2%), в Иркутске – 122 тысячи 717 рублей (+0,3%) и 6 миллионов 481 тысячу 790 рублей (+1%) соответственно.



Сильнее всего квадратный метр, помимо столицы Бурятии, подорожал в Новокузнецке (+4,7%), Томске (+2,2%), Твери (+1,9%), Омске (+1,9%), Самаре (+1,7%), Перми (+1,5%), Иваново (+1,2%), Рязани (+1,1%) и Оренбурге (+1%), а жильё в новостройках – в Якутске (+4,1%), Новокузнецке (+3,7%), Томске (+3,4%), Рязани (+2%), Самаре (+2%), Грозном (+1,8%), Твери (+1,7%), Иваново (+1,4%), Саратове (+1,3%) и Оренбурге (+1,3%).



Наибольшее падение цен на кв. м. оказалось в Севастополе (-3,2%), Волжском (-2,7%), Кургане (-1,8%), Чите (-1,5%), Сочи (-1,3%), Сургуте (-1,1%), Московской области (-1%), Хабаровске (-1%), Москве (-0,8%) и Калуге (-0,7%), на квартиры на «первичке» – в Сочи (-5,1%), опять же в городе Волжский (-5%) и Севастополе (-4,3%), Волгограде (-3,9%), Воронеже (-2,6%), Чите (-2,2%), Хабаровске (-2%), Уфе (-1,8%), Кургане (-1,3%) и Москве (-1,2%).





- Начало 2023 года на первичном рынке недвижимости продолжает тренды конца 2022-го – цены не растут, хотя спрос упал ещё больше. Предложение тоже стало понемногу сокращаться – возможно, уже сказывается тот фактор, что застройщики начали откладывать реализацию намеченных проектов. Средняя площадь квартиры на рынке новостроек также продолжает уменьшаться, – подчеркнул генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.







Эксперты федерального портала «Мир квартир» рассказали, как изменилась стоимость жилья на первичном рынке за первый месяц нового года. Специалисты изучили цены в 70 крупнейших городах страны и пришли к выводу, что в 33-х они увеличились, в 32 снизились и ещё в пяти остались прежними.