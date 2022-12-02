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Более половины улан-удэнцев ждут в новом году повышения зарплаты

Более половины улан-удэнцев ждут в новом году повышения зарплаты
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
А остальные мечтают о стабильности и адекватном руководстве

Специалисты сервиса по поиску высооплачиваемой работы SuperJob решили узнать, чего ждут на работе в наступающем году жители бурятской столицы. Они провели опрос среди экономически активных горожан. Как выяснилось, более половины (55%) улан-удэнцев сильнее всего хотят повышения зарплаты.

Каждый третий (32%) желает стабильного функционирования своей компании, 28% мечтают об адекватном руководстве, 25% – о карьерном росте, а каждый пятый (20%) жаждет новых интересных задач.

На улучшение условий труда рассчитывают 19% респондентов, на выплату премий – 16%. Каждый десятый (10%) хотел бы признания своих заслуг, по 7% – снижения нагрузки и улучшения взаимоотношений в коллективе. Столько же  вообще не надеются на какие-либо перемены.

Стабильности, адекватного руководства, интересных задач и поменьше обязанностей, как правило, ждут женщины, в то время как отсутствие каких-либо ожиданий больше свойственно мужчинам.

- Запрос на стабильность и улучшение условий труда наиболее высок среди горожан старше 45 лет (33% и 21% соответственно), а на карьерный рост, выплату премий и снижение нагрузки – среди опрошенных младше 34-х (36%, 20% и 16% соответственно), – отмечают в «SuperJob».

Чем выше заработок, тем больше у улан-удэнцев надежд на увеличение жалования и продвижение по карьерной лестнице. Правда, жаждущих повышения по сравнению с прошлым годом стало меньше. Напротив, вырос запрос на стабильность, интересные задачи, снижение нагрузки и улучшение отношений с коллегами.

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