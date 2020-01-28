В Бурятии может появиться третий резидент ТОР

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат может получить новый статус
Ещё одним резидентом ТОР (территории опережающего социально-экономического развития) может стать Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, расположенный в Кабанском районе Бурятии. Новый статус поможет крупнейшему производителю сульфатной небелёной целлюлозы в ДФО привлечь бизнес-партнёров в проект для модернизации производства, сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
- Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат специализируется на производстве плоских слоёв гофрированного картона, гофропродукции и лесохимической продукции. Он снабжает своей продукцией предприятия пищевой, химической, строительной, медицинской и многих других отраслей России от Владивостока до Краснодара, а также в зарубежные страны: Китай, Монголию, Индию, Японию, страны ближнего зарубежья: Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан. Комбинат хочет расширить рынки сбыта. Для этого подготовлен каталог производимой на предприятии продукции и представлен иностранным контрагентам. В планах предприятия – запустить новую линию для производства нового продукта. Это пакеты из крафт-бумаги. Существенную поддержку в этом предприятию мог бы оказать преференциальный режим ТОР. В рамках такого режима комбинат получит под проект по запуску новой линии налоговые льготы и административную поддержку. Наше Агентство готово оказать помощь в поиске бизнес-партнёров для реализации проекта, - рассказал заместитель генерального директора АНО АПИ Максим Дузь.
По его словам, особое внимание будет уделено экологической составляющей. Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат в силу расположения вблизи озера Байкал постоянно находится под контролем природоохранных органов и регионального правительства. Предприятие работает без сброса очищенных сточных вод в водоёмы. «Задача сделать так, чтобы предприятие развивалось, но при этом ни в коем случае не наносился бы урон уникальной природе Байкала», - подчеркнул Максим Дузь.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году благодаря переходу в Дальневосточный федеральный округ на территориях Кабанского и Кяхтинского районов была создана ТОР «Бурятия».
Якорными резидентами ТОР стали две компании, которые обещают вложить в проекты более 5,5 млрд рублей и создать 870 новых рабочих мест. ООО «Ноябрьскпродсервис» до 2021 года планирует построить птицеводческий комплекс мощностью 30 тысяч тонн мяса бройлеров в год. Это позволит удовлетворить потребность республики в продукции мясного птицеводства на 70%.
В этот же срок ООО «Таможенно-логистический терминал Наушки» реализует проект комплексного обслуживания физических и юридических лиц, нуждающихся и пользующихся таможенными услугами при пересечении границы.
Справка:
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) — часть территории региона Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Для ТОР «Бурятия» установлены следующие налоговые льготы. Отчисления в федеральный бюджет – 0% на 5 лет, 2% на следующие 5 лет с момента получения первой прибыли. Отчисления в республиканский бюджет: 0% на 5 лет, 10% - следующие 5 лет с момента получения первой прибыли. Социальные отчисления: 7,6% в течение 10 лет (6% - ПФР, 1,5% - ФСС, 0,1% - ТФОМС).
В Бурятии может появиться третий резидент ТОР
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