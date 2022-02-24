 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

Сельчан отдалённых районов Бурятии научат основам экобизнеса

Сельчан отдалённых районов Бурятии научат основам экобизнеса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Школа экологического предпринимательства пройдёт для жителей Тункинского и Окинского районов

Сегодня в посёлке Ашан в Бурятии стартовала экошкола, которая будет идти до 27 февраля. Участниками экошколы станут работающие и начинающие предприниматели, которые хотят развить бизнес или запустить новый проект в сфере щадящего для природы предпринимательства в Тункинском и Окинском районах. Об этом сообщили в представительстве WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.

Участники школы за четыре дня оформят бизнес-задумки в рабочие бизнес-проекты. Предприниматели примут участие в ярмарке проектов, защитят концепции, протестируют проекты и пройдут через решение кейсов с мастерами сопровождения (тьютерами), пройдут через проектный конвейер и финальную защиту. Эксперты-тьюторы проведут обучающие мастер-классы, тренинги, мини-лекции и консультации по актуальным для бизнесменов темам: экосертификации, оценке рынка, продажам, маркетингу, рискам и их минимизация, экотуризму, привлечению ресурсов, бюджету проекта, интернет-торговле, брендированию, особенностям хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях и т.д.

После участия в экошколе сельчане продолжат развивать бизнес, а авторы лучших, по мнению организаторов программы, проектов примут участие в финальном мероприятии программы в Москве, где представят бизнес-идеи потенциальным инвесторам. Кроме того, при развитии бизнеса сельчане получат помощь и советы бизнес-ментора.

Школа экологического предпринимательства пройдет в Бурятии в рамках программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда Citi.

- В Бурятии программа приглашает к участию только жителей Окинского и Тункинского районов, так как здесь обитает редчайший снежный барс, сохранением которого WWF занимается много лет, уровень богатства животного и растительного мира высок, а знаний местного населению о принципах устойчивого развития не хватает. Проект ориентирован в первую очередь на молодых людей в отдаленных регионах с невысоким доходом. Часто возможностей для заработка в таких районах немного, и браконьерство, и истощительный сбор растений, грибов и ягод становятся источником дохода. При этом люди хотели бы заниматься экобизнесом, но не имеют знаний, опыта и не знают, где получить информацию и навыки», — говорит Наталья Трофимова, директор Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Подобная школа экологического предпринимательства пройдёт и в Республике Алтай.



предприниматели экология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сельчан отдалённых районов Бурятии научат основам экобизнеса
Сельчан отдалённых районов Бурятии научат основам экобизнеса
Бизнес, 24.02.2022
Школа экологического предпринимательства пройдёт для жителей Тункинского и Окинского районов
Сбер реализовал приём электронных сертификатов
Сбер реализовал приём электронных сертификатов
Бизнес, 24.02.2022
Сбер обеспечил возможность приёма электронных сертификатов для торговых точек, участвующих в программах предоставления льготных средств технической реабилитации
В читинском магазине наложили арест на постельное бельё и простыни
В читинском магазине наложили арест на постельное бельё и простыни
Бизнес, 24.02.2022
Читинские таможенники обнаружили товары без маркировки
Турфирма попросила прощения за «нагадивших» туристов на Байкале
Турфирма попросила прощения за «нагадивших» туристов на Байкале
Бизнес, 22.02.2022
Туроператор убрал мусор за своими туристами
Сбер: новый формат скорости при рассмотрении заявок на оформление ипотеки
Сбер: новый формат скорости при рассмотрении заявок на оформление ипотеки
Бизнес, 22.02.2022
Байкальский банк Сбербанка сократил сроки проверки документов на недвижимость
Зелёные десерты ко Дню Защитника Отечества очень популярны в Южно-Сахалинске
Зелёные десерты ко Дню Защитника Отечества очень популярны в Южно-Сахалинске
Бизнес, 22.02.2022
Заказы на эти торты к 23 февраля были закрыты в начале месяца
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
Бизнес, 21.02.2022
Сбер перестроил процесс подготовки залоговых заключений по кредитным заявкам предпринимателей
В Бурятии собственника земли накажут за мусор на участке
В Бурятии собственника земли накажут за мусор на участке
Бизнес, 21.02.2022
На земле обнаружили строительный мусор и битый кирпич
В Бурятии частично отменили QR-коды
В Бурятии частично отменили QR-коды
Бизнес, 21.02.2022
Значительное послабление по QR-кодам принял в понедельник оперштаб
В бизнес-миссии в Монголии участвуют три компании из Бурятии
В бизнес-миссии в Монголии участвуют три компании из Бурятии
Бизнес, 21.02.2022
Будут организованы более 20 встреч для заключения внешнеторговых контактов
Сбербанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС
Сбербанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС
Бизнес, 21.02.2022
Сбер расширил возможности подачи заявки на оформление ипотеки
Авиарейс в Таиланд пользуется большой популярностью у жителей Бурятии
Авиарейс в Таиланд пользуется большой популярностью у жителей Бурятии
Бизнес, 21.02.2022
Сегодня улетели в страну улыбок 143 пассажира
Молочная продукция популярных марок в Бурятии оказалась некачественной
Молочная продукция популярных марок в Бурятии оказалась некачественной
Бизнес, 21.02.2022
Качество и безопасность молочной продукции проверили в Бурятии
Из Улан-Удэ запустят туристический поезд на Кругобайкалку
Из Улан-Удэ запустят туристический поезд на Кругобайкалку
Бизнес, 21.02.2022
Туристический «Байкальский экспресс» отвезёт на Кругобайкальскую железную дорогу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^