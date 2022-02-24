Сельчан отдалённых районов Бурятии научат основам экобизнеса

Школа экологического предпринимательства пройдёт для жителей Тункинского и Окинского районов
Сегодня в посёлке Ашан в Бурятии стартовала экошкола, которая будет идти до 27 февраля. Участниками экошколы станут работающие и начинающие предприниматели, которые хотят развить бизнес или запустить новый проект в сфере щадящего для природы предпринимательства в Тункинском и Окинском районах. Об этом сообщили в представительстве WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.
Участники школы за четыре дня оформят бизнес-задумки в рабочие бизнес-проекты. Предприниматели примут участие в ярмарке проектов, защитят концепции, протестируют проекты и пройдут через решение кейсов с мастерами сопровождения (тьютерами), пройдут через проектный конвейер и финальную защиту. Эксперты-тьюторы проведут обучающие мастер-классы, тренинги, мини-лекции и консультации по актуальным для бизнесменов темам: экосертификации, оценке рынка, продажам, маркетингу, рискам и их минимизация, экотуризму, привлечению ресурсов, бюджету проекта, интернет-торговле, брендированию, особенностям хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях и т.д.
После участия в экошколе сельчане продолжат развивать бизнес, а авторы лучших, по мнению организаторов программы, проектов примут участие в финальном мероприятии программы в Москве, где представят бизнес-идеи потенциальным инвесторам. Кроме того, при развитии бизнеса сельчане получат помощь и советы бизнес-ментора.
Школа экологического предпринимательства пройдет в Бурятии в рамках программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда Citi.
- В Бурятии программа приглашает к участию только жителей Окинского и Тункинского районов, так как здесь обитает редчайший снежный барс, сохранением которого WWF занимается много лет, уровень богатства животного и растительного мира высок, а знаний местного населению о принципах устойчивого развития не хватает. Проект ориентирован в первую очередь на молодых людей в отдаленных регионах с невысоким доходом. Часто возможностей для заработка в таких районах немного, и браконьерство, и истощительный сбор растений, грибов и ягод становятся источником дохода. При этом люди хотели бы заниматься экобизнесом, но не имеют знаний, опыта и не знают, где получить информацию и навыки», — говорит Наталья Трофимова, директор Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.
Подобная школа экологического предпринимательства пройдёт и в Республике Алтай.
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Бизнес, Фото:
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