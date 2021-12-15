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В Монголии прошла деловая выставка «Ворота в Азию»

В Монголии прошла деловая выставка «Ворота в Азию»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Международное мероприятие состоялось в 33-й раз

Деловая выставка «Ворота в Азию» состоялась в Русском доме в Улан-Баторе. Российскую Федерацию представили Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Об этом сообщил в соцсети на своей странице министр Бурятии по связям с Монголией Даба-Жалсан Чирипов.

- Всего в мероприятии принимает участие около 30 компаний из Монголии и России. Выставка представляет собой хорошую возможность для увеличения товарооборота между нашими странами и укреплению экономических отношений. Действительно «необходимо уделить внимание региональному и приграничному сотрудничеству». Одним из важных факторов данной выставки является выведение малого и среднего предпринимательства России на монгольский рынок, - пишет он.

Чирипов отмечает, что за время проведения выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве, коллеги двух стран обменялись контактами.
Монголия выставка

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