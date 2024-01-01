В Забайкалье полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Злоумышленник шёл за потерпевшей несколько кварталов



В столице Забайкалья в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Читы о том, что неизвестный в подъезде многоквартирного дома открыто похитил 30 тысяч рублей. Прибывшие сотрудники полиции установили, что 38-летняя читинка днём возвращалась домой и, войдя в подъезд за ней забежал мужчина, нанёс побои и забрал деньги, после чего скрылся.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый местный житель. От него получены признательные показания. Выяснилось, что злоумышленник, следовал за женщиной несколько кварталов.



- По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

