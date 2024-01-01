Злоумышленник шёл за потерпевшей несколько кварталов
В столице Забайкалья в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Читы о том, что неизвестный в подъезде многоквартирного дома открыто похитил 30 тысяч рублей. Прибывшие сотрудники полиции установили, что 38-летняя читинка днём возвращалась домой и, войдя в подъезд за ней забежал мужчина, нанёс побои и забрал деньги, после чего скрылся.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый местный житель. От него получены признательные показания. Выяснилось, что злоумышленник, следовал за женщиной несколько кварталов.
- По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье полицейские задержали подозреваемого в грабеже
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Уголовное дело направлено в суд
Информации о пострадавших нет
Злоумышленник шёл за потерпевшей несколько кварталов
Его задержали спустя три часа после совершения преступления
Мужчина пытался это выдать за превышение самообороны
Пожар потушили за пять минут
Повреждён электрокабель
«Народ Бурятии скорбит вместе с вами», - сказал Алексей Цыденов
Женщину заключили под домашний арест
Мужчина бросил пострадавшего у обочины
Мужчина неоднократно нарушал ПДД
Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей
Мужчина совершил преступление в алкогольном опьянении
Уголовное дело рассмотрят в суде
Происшествия, 30.12.2023
А ещё он на два года лишился водительских прав