В Чите двое мужчин устроили стрельбу в магазине

Их разыскивает полиция
В Чите двое мужчин устроили стрельбу в продуктовом магазине, расположенном на улице Шилова. По счастливой случайности никто не пострадал. Хулиганов запечатлела камера видеонаблюдения, полиция их разыскивает.
- Попавшие в объектив камеры видеонаблюдения два молодых человека, используя оружие неустановленного образца, произвели выстрел в присутствии других лиц. Никто не пострадал, действия злоумышленников квалифицированы по статье 213 УК РФ «Хулиганство», - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Сотрудники уголовного розыска просят людей, которым знакомы личности возможных подозреваемых, позвонить по телефонам: 8-914-802-15-55, 8-923-282-19-11. Полиция гарантирует конфиденциальность.
Их разыскивает полиция
Полиция ищет свидетелей конфликта
Река Тунка вышла из берегов
Мужчины не могли проехать через разлившуюся реку
Причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
Животное внезапно выбежало на дорогу
Пожар ликвидирован на площади 2 кв.м.
Женщина-водитель «Тойоты» госпитализирована с травмами
Продолжаются поиски ещё двух пропавших туристов
В городе продолжаются противопаводковые мероприятия
Это Читинский и Борзинский районы, а также Александрово-Заводской муниципальный округ
Режим чрезвычайной ситуации введут в Черемховском и на части Усольского районов
В поисках задействованы спасатели, полиция, родственники, односельчане
Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов
Водитель вылетел из машины