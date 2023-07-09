В Чите двое мужчин устроили стрельбу в магазине







Сотрудники уголовного розыска просят людей, которым знакомы личности возможных подозреваемых, позвонить по телефонам: 8-914-802-15-55, 8-923-282-19-11. Полиция гарантирует конфиденциальность.







В Чите двое мужчин устроили стрельбу в продуктовом магазине, расположенном на улице Шилова. По счастливой случайности никто не пострадал. Хулиганов запечатлела камера видеонаблюдения, полиция их разыскивает.- Попавшие в объектив камеры видеонаблюдения два молодых человека, используя оружие неустановленного образца, произвели выстрел в присутствии других лиц. Никто не пострадал, действия злоумышленников квалифицированы по статье 213 УК РФ «Хулиганство», - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.