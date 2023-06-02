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В Улан-Удэ «Тойота» сбила 4-летнего ребёнка на самокате

В Улан-Удэ «Тойота» сбила 4-летнего ребёнка на самокате
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мальчика госпитализировали

Накануне, 1 июня, в Улан-Удэ был сбит четырёхлетний мальчик, катавшийся на самокате. Наезд произошёл во дворе дома на проспекте Строителей, 78а.

- В 16:40 30-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» совершила наезд на несовершеннолетнего ребенка, катавшегося на самокате. В результате ДТП четырёхлетний мальчик с переломом правой большеберцовой кости госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка, катавшегося на самокате, был зарегистрирован 1 мая: на улице Павлова пострадал 10-летний мальчик.

ДТП

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