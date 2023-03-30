Собрали по кусочкам: В Бурятии спасают собаку, угодившую под поезд

Животное получило страшные травмы





На странице местного фонда помощи животным «Право на жизнь 03» в соцсетях накануне появилось фото с покалеченной собакой по кличке Ласка. Как выяснилось, она попала под колёса поезда и получила очень серьёзные травмы, но всё же выжила.- Передние лапки спасти очень трудно – колёса поезда не оставляют и призрачного шанса на восстановление, – рассказали представители организации. – Ласку нашли около железнодорожной линии в посёлке Горького, возле магазина. Состояние ужасное: лапки всмятку, висели на кусочках кожи. Перебегала железнодорожные пути и не успела. Столько крови мы не видели ни разу.У четвероногого были болевой шок, кровопотеря и дезориентация. Его отвезли в ветеринарную клинику на операцию. По словам зоозащитников, Ласка – крупная, здоровая собака, и они надеются, что она со всем справится.В фонде подчеркнули: животному «собрали по кусочкам» правую лапку. Левую, увы, спасти не удалось – её ампутировали. В ближайшее время должны осмотреть голову. Встал вопрос о переливании крови. На официальной странице организации в соцсетях тем временем объявили сбор средств на лечение Ласки.