В Забайкалье сбежавший зэк тайно оформил на жену кредит на 800 тысяч

Деньги он проиграл в букмекерской конторе
В Чите осудили 36-летнего жителя Пермского края, который тайком оформил на жену два кредита. Мужчину признали виновным в краже, совершённой с банковского счёта в крупном размере (пункты «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
- Установлено, что мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы в Пермском крае, познакомился с женщиной из Забайкальского края, после чего зарегистрировал с ней брак. В октябре 2020 года он сбежал из колонии-поселения. Подсел в поезд, на котором работала проводницей его супруга. И приехал к ней домой в посёлок Кокуй Забайкальского края, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Ночью при помощи сотового телефона жены мужчина оформил на её имя кредит на сумму в 500 тысяч рублей. Проиграв деньги в букмекерской конторе, он вновь оформил кредит на сумму 300 тысяч, которые также проиграл.
Сразу после этого полицейские задержали мужчину. Он был вновь направлен в места лишения свободы. Его супруга о краже узнала только после того, как ей пришло смс-оповещение из банка о необходимости оплатить кредитную задолженность.
Черновский районный суд Читы признал подсудимого виновным и с учетом имевшихся у него ранее судимостей назначил ему 4 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Потерпевшая также обратилась в суд с иском о признании кредитных договоров недействительными. В настоящее время гражданское дело по её иску находится на рассмотрении.
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Происшествия, Фото:
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