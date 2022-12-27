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В Иркутской области сотрудница салона связи спасла клиентку от мошенников

В Иркутской области сотрудница салона связи спасла клиентку от мошенников
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина хотела перевести все свои сбережения аферисту

58-летняя жительница Братска обратилась в салон сотовой связи, чтобы внести 180 тысяч рублей на чужой счёт. Однако специалист офиса Анастасия Воробьева заподозрила неладное, убедила клиентку не совершать операцию и вызвала полицию.

- Установлено, что на сбережения потерпевшей действительно покушались аферисты. Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, заявил, что мошенники пытаются похитить деньги со счетов пенсионерки. Звонивший принудил женщину оформить кредит и срочно перевести всю сумму на указанный «резервный» счёт, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские возбудили уголовное дело и решили отблагодарить бдительную работницу салона связи за помощь полиции. Участковый Роман Швецов выразил девушке признательность за активную гражданскую позицию и грамотные действия.

Офицер вручил ей новогодний подарок, поздравил с наступающими праздниками и выразил надежду на то, что специалисты и впредь будут внимательно относиться к клиентам и противостоять мошенникам.

Во время визита полицейский также провёл профилактические беседы с посетителями офиса, призвал сохранять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных аферистов.
мошенничество

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