Женщина хотела перевести все свои сбережения аферисту
58-летняя жительница Братска обратилась в салон сотовой связи, чтобы внести 180 тысяч рублей на чужой счёт. Однако специалист офиса Анастасия Воробьева заподозрила неладное, убедила клиентку не совершать операцию и вызвала полицию.
- Установлено, что на сбережения потерпевшей действительно покушались аферисты. Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, заявил, что мошенники пытаются похитить деньги со счетов пенсионерки. Звонивший принудил женщину оформить кредит и срочно перевести всю сумму на указанный «резервный» счёт, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские возбудили уголовное дело и решили отблагодарить бдительную работницу салона связи за помощь полиции. Участковый Роман Швецов выразил девушке признательность за активную гражданскую позицию и грамотные действия.
Офицер вручил ей новогодний подарок, поздравил с наступающими праздниками и выразил надежду на то, что специалисты и впредь будут внимательно относиться к клиентам и противостоять мошенникам.
Во время визита полицейский также провёл профилактические беседы с посетителями офиса, призвал сохранять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных аферистов.
В Иркутской области сотрудница салона связи спасла клиентку от мошенников
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина хотела перевести все свои сбережения аферисту
К погоне подключились и росгвардейцы
Наказание отсрочили из-за того, что у женщины маленький ребёнок
Стали известны подробности трагедии с тремя погибшими людьми
ДТП произошло в селе Сотниково
Сельчан приговорили к условному лишению свободы
Вероятно, пожар случился из-за непотушенной сигареты
Автомобиль выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора
Ущерб составил более 80 тысяч рублей
Ущерб составил более полумиллиона рублей
После нападения мужчина спокойно лёг спать
Мошенник искал своих жертв в соцсетях
Молодой человек сорвался с высоты четвёртого этажа
Также мужчину будут принудительно лечить
Причиной пожара стал перекал дымоходной трубы