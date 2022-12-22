Жители Бурятии забивают на мясо больной скот

Специалисты призывают не покупать его с рук













Мясную продукцию советуют покупать только в проверенных местах. Первые признаки, как правило, появляются через 10-20 дней. Как сообщал «Байкал-Daily» , человек рискует подхватить паразитов после употребления плохо обработанного мяса заражённых диких животных (в том числе – кабанов и медведей) и даже от домашних свинейМясную продукцию советуют покупать только в проверенных местах.



- Уличная торговля, помимо организованных ярмарок – таких, как «Мясная ярмарка», прошедшая в начале декабря, является несанкционированной. Мясо, которое продают на улице, может нести угрозу жизни и здоровью людей, – подчеркнул начальник управления ветеринарии.



Небезопасно приобретать его и с рук, через различные вайбер-группы. Дело в том, что некоторые ради наживы забивают на мясо заражённую скотину.



- Продавцы зачастую не обращаются к ветеринарным специалистам, и мясо, которое они продают, небезопасно. Клинический осмотр животного не проводился, мы не контролировали, в каком виде оно поступило на убой и было ли здоровым. Бывает, что кто-то старается заработать и даже при болезни забивает скот и старается потом продать. Сегодня безопасное мясо можно купить только на рынках, где организованы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, – добавил Дармаев.



В республиканском управлении ветеринарии предупредили о мясе с трихинеллёзом. Такое обнаружили в 2022 году в двух районах республики – Баргузинском и Мухоршибирском, рассказал во время прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) начальник учреждения Амгалан Дармаев.- Заболевание очень опасное. Заболевшему присваивается первая группа инвалидности. В первую очередь под угрозой находятся охотники – они могут сами съесть заражённую дичь и угостить других, – отметил Амгалан Дармаев.При трихинеллёзе опухает лицо, появляются сыпь и лихорадка и начинается расстройство ЖКТ. Тяжёлое течение недуга может закончиться поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Существует и вероятность летального исхода.