Жители Бурятии забивают на мясо больной скот

Специалисты призывают не покупать его с рук
- Заболевание очень опасное. Заболевшему присваивается первая группа инвалидности. В первую очередь под угрозой находятся охотники – они могут сами съесть заражённую дичь и угостить других, – отметил Амгалан Дармаев.
При трихинеллёзе опухает лицо, появляются сыпь и лихорадка и начинается расстройство ЖКТ. Тяжёлое течение недуга может закончиться поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Существует и вероятность летального исхода.
Первые признаки, как правило, появляются через 10-20 дней. Как сообщал «Байкал-Daily», человек рискует подхватить паразитов после употребления плохо обработанного мяса заражённых диких животных (в том числе – кабанов и медведей) и даже от домашних свиней
Мясную продукцию советуют покупать только в проверенных местах.
Мясную продукцию советуют покупать только в проверенных местах.
- Уличная торговля, помимо организованных ярмарок – таких, как «Мясная ярмарка», прошедшая в начале декабря, является несанкционированной. Мясо, которое продают на улице, может нести угрозу жизни и здоровью людей, – подчеркнул начальник управления ветеринарии.
Небезопасно приобретать его и с рук, через различные вайбер-группы. Дело в том, что некоторые ради наживы забивают на мясо заражённую скотину.
- Продавцы зачастую не обращаются к ветеринарным специалистам, и мясо, которое они продают, небезопасно. Клинический осмотр животного не проводился, мы не контролировали, в каком виде оно поступило на убой и было ли здоровым. Бывает, что кто-то старается заработать и даже при болезни забивает скот и старается потом продать. Сегодня безопасное мясо можно купить только на рынках, где организованы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, – добавил Дармаев.