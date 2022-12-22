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Жители Бурятии забивают на мясо больной скот

Жители Бурятии забивают на мясо больной скот
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Специалисты призывают не покупать его с рук

В республиканском управлении ветеринарии предупредили о мясе с трихинеллёзом. Такое обнаружили в 2022 году в двух районах республики – Баргузинском и Мухоршибирском, рассказал во время прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) начальник учреждения Амгалан Дармаев.

- Заболевание очень опасное. Заболевшему присваивается первая группа инвалидности. В первую очередь под угрозой находятся охотники – они могут сами съесть заражённую дичь и угостить других, – отметил Амгалан Дармаев.

При трихинеллёзе опухает лицо, появляются сыпь и лихорадка и начинается расстройство ЖКТ. Тяжёлое течение недуга может закончиться поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Существует и вероятность летального исхода. 

Первые признаки, как правило, появляются через 10-20 дней. Как сообщал «Байкал-Daily», человек рискует подхватить паразитов после употребления плохо обработанного мяса заражённых диких животных (в том числе – кабанов и медведей) и даже от домашних свиней

Мясную продукцию советуют покупать только в проверенных местах.
 
- Уличная торговля, помимо организованных ярмарок – таких, как «Мясная ярмарка», прошедшая в начале декабря, является несанкционированной. Мясо, которое продают на улице, может нести угрозу жизни и здоровью людей, – подчеркнул начальник управления ветеринарии.

Небезопасно приобретать его и  с рук,  через различные вайбер-группы. Дело в том, что некоторые ради наживы забивают на мясо заражённую скотину. 

- Продавцы зачастую не обращаются к ветеринарным специалистам, и мясо, которое они продают, небезопасно. Клинический осмотр животного не проводился, мы не контролировали, в каком виде оно поступило на убой и было ли здоровым. Бывает, что кто-то старается заработать и даже при болезни забивает скот и старается потом продать. Сегодня безопасное мясо можно купить только на рынках, где организованы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, – добавил Дармаев.
мясо болезнь

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