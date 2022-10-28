В Бурятии обнаружили медвежатину с трихинеллёзом

Больных животных выявили в двух районах республики
С начала осени в Бурятии обнаружено два случая трихинеллеза в мясе медведей в Мухоршибирском и Бичурском районах.
При употреблении в пищу мяса животных не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, существует риск заражения трихинеллезом, в первую очередь это мясо кабана, медведя и свиней.
- Возбудителями данного паразитарного заболевания являются биогельминты трихинеллы. Все стадии жизненного цикла данных паразитов проходят в организме животного или человека. Если человек употребит мясо заражённого животного, то личинки через кровеносную систему потоком крови разносятся по организму в любой орган и могут сохранять жизнеспособность в мышцах в течение 20 лет. Как правило, первые признаки заболевания проявляются спустя 10-20 дней в виде внезапного повышения температуры, отёка лица, болей в мышцах, суставах, животе и расстройства желудочно-кишечного тракта. Есть и вероятность летального исхода, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.
Мясо диких и домашних животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, которое продают «с рук», а также браконьерство приводят к росту риска заражения трихинеллезом.
Чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения трихинеллезом управление ветеринарии рекомендует соблюдать несколько обязательных правил:
- не приобретать мясо свиней и диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли;
- приобретая мясо на рынке, требовать документ, подтверждающий проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объёме;
- если с мясом все в порядке, на туше обязательно должно присутствовать клеймо овальной формы, которое ставят в ветлаборатории. В верхней части клейма должна присутствовать надпись «Российская Федерация», в нижней «Госветслужба», а между ними три пары цифр, обозначающие код субъекта, муниципального образования и порядковый номер лаборатории, проводившей экспертизу и клеймение;
- охотничье-промысловым хозяйствам, обществам охотников, а также охотникам-любителям, которые занимаются отстрелом диких животных, перед употреблением или реализацией провести ветеринарно-санитарную экспертизу мяса животных.
В Бурятии обнаружили медвежатину с трихинеллёзом
Происшествия, Фото:
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