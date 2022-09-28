28 сентября

27 сентября

Популярное

В Бурятии 95 человек потушили лесной пожар

В Бурятии 95 человек потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:из архива
Лес горел в Закаменском районе

Накануне, 27 сентября ликвидировали лесной пожар в Закаменском районе Бурятии. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём 26 сентября.

- На тушении работали 95 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1 га. Лесной пожар ликвидирован, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 28 сентября новых очагов возгорания в лесах не зарегистрировано.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии сильно порезалась, спасаясь из горящего дома
Жительница Бурятии сильно порезалась, спасаясь из горящего дома
Происшествия, 28.09.2022
Сейчас женщина находится в хирургическом отделении
В Бурятии пьяный ревнивец задушил жену ремешком
В Бурятии пьяный ревнивец задушил жену ремешком
Происшествия, 28.09.2022
Перед удушением убийца сильно избил супругу
72-летняя улан-удэнка украла паспорт и оформила кредит
72-летняя улан-удэнка украла паспорт и оформила кредит
Происшествия, 28.09.2022
В банке пожилая мошенница сумела выдать себя за другого человека
В Бурятии 95 человек потушили лесной пожар
В Бурятии 95 человек потушили лесной пожар
Происшествия, 28.09.2022
Лес горел в Закаменском районе
Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в краже
Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в краже
Происшествия, 28.09.2022
Вор подъехал к лежащему на земле пьяному мужчине
Иркутянин перевозил коноплю под видом комбикорма
Иркутянин перевозил коноплю под видом комбикорма
Происшествия, 28.09.2022
Мужчина нагло врал задержавшим его сотрудникам полиции 
Очевидцы помогли застрявшему на болоте жителю Бурятии
Очевидцы помогли застрявшему на болоте жителю Бурятии
Происшествия, 28.09.2022
Мужчина не мог самостоятельно выбраться из болотистой местности 
«Чёрные лесорубы» в Иркутской области не смогли обжаловать приговоры
«Чёрные лесорубы» в Иркутской области не смогли обжаловать приговоры
Происшествия, 27.09.2022
Ущерб от их деятельности превысил 1,2 млн рублей 
В Улан-Удэ поймали мужчину, стрелявшего возле детсада
В Улан-Удэ поймали мужчину, стрелявшего возле детсада
Происшествия, 27.09.2022
Мужчина заявил, что всё произошло случайно
Житель Бурятии вёз в багажнике мешок конопли
Житель Бурятии вёз в багажнике мешок конопли
Происшествия, 27.09.2022
Автомобиль остановили сотрудники ДПС
Пасынок жителя Забайкалья угнал его мотоцикл
Происшествия, 27.09.2022
Задержанный дал признательные показания
Жителя Бурятии осудили за гибель в ДТП пятилетнего племянника
Жителя Бурятии осудили за гибель в ДТП пятилетнего племянника
Происшествия, 27.09.2022
Мужчина вёз четверых маленьких детей, будучи пьяным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^