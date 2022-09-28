В Бурятии 95 человек потушили лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Лес горел в Закаменском районе



Накануне, 27 сентября ликвидировали лесной пожар в Закаменском районе Бурятии. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём 26 сентября.



- На тушении работали 95 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1 га. Лесной пожар ликвидирован, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 28 сентября новых очагов возгорания в лесах не зарегистрировано.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

