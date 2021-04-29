В Бурятии сгорел трёхквартирный дом

Ночью 28 апреля в селе Горхон Заиграевского района Бурятии загорелся трёхквартирный жилой дом.
- На тушение привлекались огнеборцы добровольной пожарной команды муниципального образования «Горхонское» и двух пожарных частей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных брусовой дом был охвачен огнём, за исключением одной квартиры. Возгорание потушили за 15 минут, не допустив перехода огня на квартиру №1.
В результате пожара полностью сгорела крыша дома на площади 80 кв. м, выгорели изнутри квартиры №2, №3, сгорел пристрой на площади 12 кв. м.
Предположительной причиной произошедшего названо неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», на улице Загорская в Улан-Удэ на пожаре пострадали двое молодых людей.