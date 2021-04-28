В Улан-Удэ на пожаре пострадали два человека

Возгорание произошло ночью



Ночью в одноэтажном жилом доме на улице Загорская в Улан-Удэ произошёл пожар. К месту вызова были направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей.



На момент прибытия первых пожарных брусовой дом был охвачен огнём. К этому времени хозяева дома спаслись самостоятельно.



Двое молодых людей 19 и 16 лет получили множественные ожоги. После осмотра медиками и оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.



15 минут потребовалось пожарным для локализации очага, ещё 19 минут ушло на полную ликвидацию возгорания. Всего на тушение было задействовано 18 пожарных и три единицы техники.



В результате пожара сгорели крыша дома и веранда на общей площади 54 квадратных метра. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

