 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Улан-Удэ на пожаре пострадали два человека

В Улан-Удэ на пожаре пострадали два человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возгорание произошло ночью

Ночью в одноэтажном жилом доме на улице Загорская в Улан-Удэ произошёл пожар. К месту вызова были направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия первых пожарных брусовой дом был охвачен огнём. К этому времени хозяева дома спаслись самостоятельно.

Двое молодых людей 19 и 16 лет получили множественные ожоги. После осмотра медиками и оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

15 минут потребовалось пожарным для локализации очага, ещё 19 минут ушло на полную ликвидацию возгорания. Всего на тушение было задействовано 18 пожарных и три единицы техники.

В результате пожара сгорели крыша дома и веранда на общей площади 54 квадратных метра. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец украл из дома пенсионерки продуты и украшения
Забайкалец украл из дома пенсионерки продуты и украшения
Происшествия, 28.04.2021
Часть украденного молодой человек спрятал дома, остальное продал односельчанам
Иркутянку едва не убил муж
Иркутянку едва не убил муж
Происшествия, 28.04.2021
Женщине удалось добраться до полиции
Житель Бурятии убил дядю, громившего его машину
Житель Бурятии убил дядю, громившего его машину
Происшествия, 27.04.2021
Обвиняемый отказался давать показания
Улан-удэнец убил женщину после отказа в интиме
Улан-удэнец убил женщину после отказа в интиме
Происшествия, 27.04.2021
Тело нашли спустя неделю случайные прохожие
Житель Бурятии во время застолья палил из обреза
Житель Бурятии во время застолья палил из обреза
Происшествия, 27.04.2021
Оружие мужчине досталось от умершего деда
Чудом уцелел: В Улан-Удэ на «зебре» едва не сбили пешехода
Чудом уцелел: В Улан-Удэ на «зебре» едва не сбили пешехода
Происшествия, 27.04.2021
Автомобиль промчался в нескольких сантиметрах от переходящего дорогу человека
В Улан-Удэ ребёнок травмировался во время прыжков на батуте
В Улан-Удэ ребёнок травмировался во время прыжков на батуте
Происшествия, 27.04.2021
Предпринимательницу оштрафовали за инцидент на батуте
Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев
Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев
Происшествия, 27.04.2021
Мужчина скрывался от следствия четыре года 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^