В Иркутской области на пожаре погибли двое детей













Вечером 6 апреля на пожаре в жилом доме в посёлке Окунайский в Казачинско-Ленском районе Иркутской области погибли двое детей.Загорелся деревянный двухквартирный одноэтажный дом. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём и частично обрушился. Возле дома находились хозяева одной из квартир. Они рассказали пожарным, что в доме находятся их дети: девочка трёх лет и мальчик семи лет с ограниченными физическими возможностями.Пожарные в ходе тушения огня нашли тела детей.На месте пожара работают дознаватели МЧС. Известно, что родителей на момент начала пожара в доме не было: отец уехал на работу, а мать ушла в гости. Электроприборы оставались включенными, при этом о плохом состоянии электропроводки хозяева дома знали. Полыхающую крышу её дома женщина увидела, когда вышла на улицу из дома подруги. Пожар был обнаружен слишком поздно, и из-за сильного задымления никто из взрослых войти в квартиру уже не смог. Точную причину пожара предстоит установить экспертам Испытательной пожарной лаборатории.Всего в Иркутской области с начала года произошло 1397 пожаров, на которых погибли 63 человека, из них четыре ребёнка. 64 человека получили различные травмы. 279 человек спасены на пожарах, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.