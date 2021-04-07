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В Иркутской области на пожаре погибли двое детей

В Иркутской области на пожаре погибли двое детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Родителей дома не было

Вечером 6 апреля на пожаре в жилом доме в посёлке Окунайский в Казачинско-Ленском районе Иркутской области погибли двое детей.

Загорелся деревянный двухквартирный одноэтажный дом. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём и частично обрушился. Возле дома находились хозяева одной из квартир. Они рассказали пожарным, что в доме находятся их дети: девочка трёх лет и мальчик семи лет с ограниченными физическими возможностями.

Пожарные в ходе тушения огня нашли тела детей.



На месте пожара работают дознаватели МЧС. Известно, что родителей на момент начала пожара в доме не было: отец уехал на работу, а мать ушла в гости. Электроприборы оставались включенными, при этом о плохом состоянии электропроводки хозяева дома знали. Полыхающую крышу её дома женщина увидела, когда вышла на улицу из дома подруги. Пожар был обнаружен слишком поздно, и из-за сильного задымления никто из взрослых войти в квартиру уже не смог. Точную причину пожара предстоит установить экспертам Испытательной пожарной лаборатории.

Всего в Иркутской области с начала года произошло 1397 пожаров, на которых погибли 63 человека, из них четыре ребёнка. 64 человека получили различные травмы. 279 человек спасены на пожарах, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. 


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