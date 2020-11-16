До следующего года закрыта граница с Бурятией
15 ноября правительство Монголии на своём внеочередном заседании поддержало предложение государственной чрезвычайной комиссии продлить режим всеобщей повышенной готовности или строгий карантин на 14 дней.
В ходе состоявшегося ранее заседания совета при министре здравоохранения учёные и исследователи, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, предложили продлить карантин на две недели. Это предложение получило поддержку у государственной чрезвычайной комиссии и было направлено в правительство.
Таким образом, режим всеобщей повышенной готовности в Монголии, введённый по всей стране с 6:00 часов 12 ноября до 6:00 часов 17 ноября, продлится до 6:00 часов 1 декабря.
Напомним, что ГЧК приняла решение закрыть КПП «Алтанбулаг» в аймаке Сэлэнгэ с 16 ноября до 18 января 2021 года из-за распространения коронавирусной инфекции в Кяхтинском районе Бурятии.
На 16 ноября почти у 40 российских и монгольских водителей-дальнобойщиков, прибывших через КПП «Алтанбулаг», была диагностирована коронавирусная инфекция. Трое из них вернулись по собственному желанию, а остальные 37 водителей из Монголии, России и Беларуси были доставлены в НИЦИЗ для прохождения лечения. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
В Монголии строгий карантин продлили до декабря
Происшествия, Фото:
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