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В Монголии строгий карантин продлили до декабря

В Монголии строгий карантин продлили до декабря
Происшествия,  Фото:pixabay.com
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15 ноября правительство Монголии на своём внеочередном заседании поддержало предложение государственной чрезвычайной комиссии продлить режим всеобщей повышенной готовности или строгий карантин на 14 дней.

В ходе состоявшегося ранее заседания совета при министре здравоохранения учёные и исследователи, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, предложили продлить карантин на две недели. Это предложение получило поддержку у государственной чрезвычайной комиссии и было направлено в правительство.

Таким образом, режим всеобщей повышенной готовности в Монголии, введённый по всей стране с 6:00 часов 12 ноября до 6:00 часов 17 ноября, продлится до 6:00 часов 1 декабря.

Напомним, что ГЧК приняла решение закрыть КПП «Алтанбулаг» в аймаке Сэлэнгэ с 16 ноября до 18 января 2021 года из-за распространения коронавирусной инфекции в Кяхтинском районе Бурятии.

На 16 ноября почти у 40 российских и монгольских водителей-дальнобойщиков, прибывших через КПП «Алтанбулаг», была диагностирована коронавирусная инфекция. Трое из них вернулись по собственному желанию, а остальные 37 водителей из Монголии, России и Беларуси были доставлены в НИЦИЗ для прохождения лечения. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
Монголия карантин коронавирус
 
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