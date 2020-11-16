Пропускать граждан через границу будут по предварительной договорённости
В Бурятии временно закрываются автомобильные пункты пропуска. С 16 ноября по 18 января приостанавливается движение грузового транспорта через пункт пропуска МАПП Кяхта. Также с 16 ноября на неопределённый срок временно прекращается въезд в Россию через автомобильный пункт пропуска Ханх – Монды. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
- Решение закрыть автомобильные пункты пропуска на бурятском участке российско-монгольской границы принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны, - говорится в сообщении.
Пропуск через границу граждан Монголии, пожелавших вернуться на родину из России, а также иностранцев, желающих выехать из Монголии, будет проводиться по предварительной договоренности соответствующих органов обеих сторон.
Движение товарных поездов через железнодорожный пункт пропуска Наушки продолжится согласно расписанию. Рабочий персонал будет пропускаться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Монголии введён всеобщий карантинный режим.
Ранее стало известно, что Монголия винит Бурятию в слабом контроле за COVID. В соседней стране считают, что коронавирус завозят дальнобойщики, свободно передвигающиеся по Улан-Удэ и везущие затем товары в Монголии.
Монголия закрыла границу с Бурятией
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 16.11.2020
Пропускать граждан через границу будут по предварительной договорённости
Экономика, 14.11.2020
По проекту назначены публичные слушания
Экономика, 14.11.2020
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям и озвучил крупные ограничительные меры
Экономика, 13.11.2020
Строительство обошлось более чем в миллиард рублей
Экономика, 13.11.2020
Новогодняя ёлка будет намного выше прошлогодней
В 2020 году в республике по указу президента планируется полностью выполнить 30 мероприятий
Пик роста числа счетов эскроу пришёлся на начало осени
В пригородном районе начал работать новый автоматический пункт весогабаритного контроля
Причиной спада в экономике назвали коронавирус
Также названа их средняя зарплата
Минстрой утвердил рыночную стоимость недвижимости в республике, которая растёт на глазах
Снизились как перевозки в электричках, так и поездами дальнего следования
Глава Бурятии поручил, чтобы повышая зарплаты одним, не снижали зарплаты другим категориям учителей
Экономика, 09.11.2020
Вместе с тем подорожал сахар, картофель и печенье
Экономика, 07.11.2020
Сборка вертолётокомплектов пройдёт в городе Алматы