 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

15 ноября

Популярное

Монголия закрыла границу с Бурятией

Монголия закрыла границу с Бурятией
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропускать граждан через границу будут по предварительной договорённости

В Бурятии временно закрываются автомобильные пункты пропуска. С 16 ноября по 18 января приостанавливается движение грузового транспорта через пункт пропуска МАПП Кяхта. Также с 16 ноября на неопределённый срок временно прекращается въезд в Россию через автомобильный пункт пропуска Ханх – Монды. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

- Решение закрыть автомобильные пункты пропуска на бурятском участке российско-монгольской границы принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны, - говорится в сообщении.

Пропуск через границу граждан Монголии, пожелавших вернуться на родину из России, а также иностранцев, желающих выехать из Монголии, будет проводиться по предварительной договоренности соответствующих органов обеих сторон.

Движение товарных поездов через железнодорожный пункт пропуска Наушки продолжится согласно расписанию. Рабочий персонал будет пропускаться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Монголии введён всеобщий карантинный режим.

Ранее стало известно, что Монголия винит Бурятию в слабом контроле за COVID. В соседней стране считают, что коронавирус завозят дальнобойщики, свободно передвигающиеся по Улан-Удэ и везущие затем товары в Монголии.
Таможня Монголия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Монголия закрыла границу с Бурятией
Монголия закрыла границу с Бурятией
Экономика, 16.11.2020
Пропускать граждан через границу будут по предварительной договорённости
В 128 квартале Улан-Удэ построят дорогу
В 128 квартале Улан-Удэ построят дорогу
Экономика, 14.11.2020
По проекту назначены публичные слушания
В Бурятии объявили о закрытии всех ТРЦ и кафе
В Бурятии объявили о закрытии всех ТРЦ и кафе
Экономика, 14.11.2020
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям и озвучил крупные ограничительные меры
Под Иркутском строят новую школу почти на 1300 детей
Под Иркутском строят новую школу почти на 1300 детей
Экономика, 13.11.2020
Строительство обошлось более чем в миллиард рублей
В Улан-Удэ не стали экономить на главной ёлке
В Улан-Удэ не стали экономить на главной ёлке
Экономика, 13.11.2020
Новогодняя ёлка будет намного выше прошлогодней
В Бурятии реализованы 12 мероприятий в рамках дальневосточной субсидии
В Бурятии реализованы 12 мероприятий в рамках дальневосточной субсидии
Экономика, 11.11.2020
В 2020 году в республике по указу президента планируется полностью выполнить 30 мероприятий
В Бурятии стремительно растёт количество счетов эскроу
В Бурятии стремительно растёт количество счетов эскроу
Экономика, 11.11.2020
Пик роста числа счетов эскроу пришёлся на начало осени
В Бурятии появились ещё одни «дорожные весы»
В Бурятии появились ещё одни «дорожные весы»
Экономика, 11.11.2020
В пригородном районе начал работать новый автоматический пункт весогабаритного контроля
В Бурятии посчитали снижение валового регионального продукта
В Бурятии посчитали снижение валового регионального продукта
Экономика, 10.11.2020
Причиной спада в экономике назвали коронавирус
В Бурятии подсчитали количество бухгалтеров
В Бурятии подсчитали количество бухгалтеров
Экономика, 10.11.2020
Также названа их средняя зарплата
В Бурятии вновь подорожали квадратные метры
В Бурятии вновь подорожали квадратные метры
Экономика, 10.11.2020
Минстрой утвердил рыночную стоимость недвижимости в республике, которая растёт на глазах
Пассажиропоток на ВСЖД сократился почти на четверть
Пассажиропоток на ВСЖД сократился почти на четверть
Экономика, 10.11.2020
Снизились как перевозки в электричках, так и поездами дальнего следования
В Бурятии повысят зарплаты учителям
В Бурятии повысят зарплаты учителям
Экономика, 10.11.2020
Глава Бурятии поручил, чтобы повышая зарплаты одним, не снижали зарплаты другим категориям учителей
В Забайкалье заявили об удешевлении курятины
В Забайкалье заявили об удешевлении курятины
Экономика, 09.11.2020
Вместе с тем подорожал сахар, картофель и печенье
Ещё два вертолёта из Улан-Удэ получит МЧС Казахстана
Ещё два вертолёта из Улан-Удэ получит МЧС Казахстана
Экономика, 07.11.2020
Сборка вертолётокомплектов пройдёт в городе Алматы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^