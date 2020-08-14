Среди больных 41 тяжёлый пациент
По данным оперштаба, на 14 августа в Иркутской области общее число случаев заражения коронавирусом составляет15 324. Суточный прирост составил 113 человек. Госпитализировано 747 человек, из них 41 пациент тяжёлый. Накануне сообщалось о 42 пациентах с тяжёлой формой заболевания.
Амбулаторное лечение проходят 1958 человек.
Выздоровел с начала пандемии 12 371 пациент, в том числе 164 за последние сутки. Умерло 168 человек. Двое пациентов скончались накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 4566 случаев заболевания COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3906 человек, умерло 44 человека. Проходят лечение в стационарах республики 293 больных. На амбулаторном лечении находятся 323 пациента.
В Иркутской области за сутки выявили 113 больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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