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В Бурятии прибавилось 29 больных коронавирусом

В Бурятии прибавилось 29 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Выздоровели от COVID-19 за сутки в два раза больше людей, чем заразилось

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за сутки коронавирус подтвердили ещё у 29 человек. Темпы заражения остаются на прежнем уровне. Для сравнения, днём ранее суточный прирост был +30, а до этого +32, +31, +35, +30, +34, +29.

Из 29 новых случаев: 11 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4566. Из них по Улан-Удэ – 2570.

Выздоровели уже 85% заразившихся, или 3906 человек. В том числе накануне вылечился сразу 61 человек.

Входят в статистику 44 летальных исхода, у всех были тяжёлые сопутствующие заболевания. Смертей среди больных коронавирусом нет уже более 1,5 недель – последние два летальных случая произошли ещё 3 августа.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 293 больных (их число за сутки уменьшилось на семь человек). На амбулаторном лечении находятся ещё 323 пациента с лёгким течением болезни (днём ранее было 348).

Среди госпитализированных 22 ребёнка, состояние всех удовлетворительное.

13 тяжёлых взрослых пациентов лежат в реанимации, из них три пациента на ИВЛ (старше 65 лет – двое).

Круг контактных лиц всех больных коронавирусом составляет 899 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за антиковидных нарушений в Улан-Удэ недавно временно закрыли фитнес-клуб «Импульс».

На этой неделе у «Пионера» состоялась акция с просьбой открыть кинотеатры или хотя бы озвучить примерную дату.

Тесты на коронавирус в разное время сдали уже 25% населения Бурятии – более 250 тысяч человек.
коронавирус профилактика
 
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