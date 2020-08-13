Всего в регионе скончалось более 160 пациентов
За сутки в Иркутской области скончалось трое пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерло 166 человек, сообщили в региональном оперштабе.
Всего в регионе зарегистрировано 15 211 случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост составил 110 человек.
Госпитализировано 744 человека, у 42 больных заболевание протекает в тяжёлой форме. На амбулаторном лечении 1999 человек.
Выздоровело 12 207 человек, в том числе 189 за последние сутки.
В Иркутской области за сутки скончались три пациента с COVID-19
Происшествия, Фото:
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