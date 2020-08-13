В Иркутской области за сутки скончались три пациента с COVID-19

Всего в регионе скончалось более 160 пациентов



За сутки в Иркутской области скончалось трое пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерло 166 человек, сообщили в региональном оперштабе.



Всего в регионе зарегистрировано 15 211 случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост составил 110 человек.



Госпитализировано 744 человека, у 42 больных заболевание протекает в тяжёлой форме. На амбулаторном лечении 1999 человек.



Выздоровело 12 207 человек, в том числе 189 за последние сутки.

