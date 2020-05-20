На читинца возбудили дело за призыв к массовым беспорядкам

Читинец разместил запись с запрещёнными призывами в Интернете



В апреле 2020 года житель Читы под сетевым псевдонимом разместил на своём канале, доступном широкому кругу лиц, видеозапись. Она содержала призывы к массовым беспорядкам, были там и угрозы применения насилия в отношении представителей власти.



Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам», сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



Сегодня следователи СКР совместно с полицейскими провели обыск у подозреваемого. Были изъяты компьютер и другие предметы, имеющие значение для следствия. В настоящее время они изучаются специалистами.



Подозреваемый допрошен с участием адвоката.



