Читинец разместил запись с запрещёнными призывами в Интернете
В апреле 2020 года житель Читы под сетевым псевдонимом разместил на своём канале, доступном широкому кругу лиц, видеозапись. Она содержала призывы к массовым беспорядкам, были там и угрозы применения насилия в отношении представителей власти.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам», сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
Сегодня следователи СКР совместно с полицейскими провели обыск у подозреваемого. Были изъяты компьютер и другие предметы, имеющие значение для следствия. В настоящее время они изучаются специалистами.
Подозреваемый допрошен с участием адвоката.
На читинца возбудили дело за призыв к массовым беспорядкам
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