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Житель Бурятии не закрыл дверь и лишился инструментов и денег

Житель Бурятии не закрыл дверь и лишился инструментов и денег
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вор зашёл в квартиру, когда хозяин спал

16 мая в дежурную часть полиции Кабанского района обратилась 66-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что ночью из квартиры её сына украли строительные инструменты и деньги.

41-летний хозяин жилища работает в строительной сфере, инструмент для работы хранит дома.

Вечером он лёг спать, по беспечности не закрыв входную дверь. Этим и воспользовался вор. Подозреваемый проник в квартиру и украл перфоратор, две шлифовальные машины, шуруповёрт и другие инструменты. 



Кроме того, он прихватил сотовый телефон и 15 тысяч рублей из карманов хозяйской куртки. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался ранее судимый за преступления имущественного характера 22-летний житель села Каменск.

Украденное в полном объёме изъято полицейскими и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.  



кража
 
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