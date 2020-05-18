Житель Бурятии не закрыл дверь и лишился инструментов и денег

















16 мая в дежурную часть полиции Кабанского района обратилась 66-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что ночью из квартиры её сына украли строительные инструменты и деньги.41-летний хозяин жилища работает в строительной сфере, инструмент для работы хранит дома.Вечером он лёг спать, по беспечности не закрыв входную дверь. Этим и воспользовался вор. Подозреваемый проник в квартиру и украл перфоратор, две шлифовальные машины, шуруповёрт и другие инструменты.Кроме того, он прихватил сотовый телефон и 15 тысяч рублей из карманов хозяйской куртки. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался ранее судимый за преступления имущественного характера 22-летний житель села Каменск.Украденное в полном объёме изъято полицейскими и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.