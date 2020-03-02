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Любителя марихуаны в Бурятии отправили в колонию

Любителя марихуаны в Бурятии отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У рецидивиста нашли 2,5 кг «травки»

Житель Бурятии осуждён за незаконное приобретение и хранение марихуаны массой более 2,5 кг. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, он отбывал наказание за решёткой.

Мужчину приговорили к пяти годам колонии особого режима.

Осуждённый пытался обжаловать приговор в Верховном суде республики, но приговор признан справедливым и соразмерным содеянному, сообщает пресс-служба суда.
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