У рецидивиста нашли 2,5 кг «травки»
Житель Бурятии осуждён за незаконное приобретение и хранение марихуаны массой более 2,5 кг. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, он отбывал наказание за решёткой.
Мужчину приговорили к пяти годам колонии особого режима.
Осуждённый пытался обжаловать приговор в Верховном суде республики, но приговор признан справедливым и соразмерным содеянному, сообщает пресс-служба суда.
Любителя марихуаны в Бурятии отправили в колонию
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У рецидивиста нашли 2,5 кг «травки»
Молодой человек забрал забытую в магазине банковскую карту
Пожару был присвоен повышенный номер сложности
Прокуратура обязала управляющую организацию нацпарка поднять баржу
Женщина предстала перед судом беременная
Мужчина украл бытовую технику
Задержанным грозит лишение свободы
Неизвестный мужчина сообщил, что якобы на имя горожанки оформляют кредит, и надо это предотвратить
Двое человек получили ожоги и были госпитализированы
Всего в популярном у туристов Таиланде было 42 случая заражения
Угонщик решил ехать по льду, чтобы остаться незамеченным
Охотники применяли огнестрельное оружие и фонари
Собаки ежедневно работают не более 12 часов
Пациент прятал 11 тысяч в прикроватной тумбочке
Возбуждено уголовное дело