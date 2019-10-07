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В Бурятии ОМОНовцы нашли тайник с омулем

В Бурятии ОМОНовцы нашли тайник с омулем
Происшествия, 
За выходные в Бурятии силовики изъяли 246 хвостов омуля

В выходные два случая незаконной добычи омуля были выявлены на озере Байкал, ещё два факта были предотвращены на реке Селенга. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

6 октября сотрудники СОБР на берегу реки Селенга возле села Еловка Прибайкальского района задержали двух молодых людей, которые занимались незаконным ловом рыбы. У мужчин были изъяты сети и омуль.

Ещё 13 килограммов омуля были изъяты в Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах. Задержаны двое мужчин.

В Кабанском районе возле села Посольск сотрудники ОМОН обнаружили тайник, в котором находилось 228 хвостов омуля и резиновая лодка.

В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одного хвоста байкальского омуля в период нереста – 7 280 рублей. Кроме того, за приобретение или сбыт рыбы, добытой заведомо преступным путём, предусмотрена уголовная ответственность.

омуль браконьерство Байкал
 
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