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Глава Бурятии попал в топ-5 губернаторов ДФО

Глава Бурятии попал в топ-5 губернаторов ДФО
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Алексея Цыденова назвали самым неожиданным

Активность в социальных сетях – неотъемлемая часть работы любого современного губернатора. Там можно напрямую пообщаться с людьми, быстро донести какие-то актуальные новости. Кроме того, это важный имиджевый инструмент.

На Дальнем Востоке соцсети есть у всех глав регионов. Одной из наиболее популярных площадок является Instagram. ФедералПресс собрал самые интересные аккаунты дальневосточных губернаторов и выяснил, кто из них ярче всего проявил себя на этой неделе.

Главу Бурятии Алексея Цыденова издание назвало самым неожиданным (5126 лайков).

- Инстаграм-аккаунт главы Бурятии является действительно личным блогом губернатора. Там он и отчитывается о своей работе, и рассказывает о личной жизни. Например, Цыденов легко может поделиться фотографиями со своей зимней рыбалки. Кроме того, в отличие от коллег, он не постит в конвейерном режиме – иногда новая запись в аккаунте появляется всего раз в неделю. Из-за этого тематика постов иногда оказывается непредсказуемой, - пишет ФедералПресс.

«Так произошло и в этот раз. Пока дальневосточные коллеги Цыденова ежедневно отчитывались о проделанной работе, губернатор сделал всего одну запись. В начале недели он с женой поздравил с Днём рождения митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа», - заключили в издании.



Возглавил рейтинг губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он по мнению ФедералПресс самый актуальный: (16 772 лайка). Губернатор Приморья – один из самых популярных чиновников-блогеров в ДФО. Это объясняется тематикой его постов. В Instagram он регулярно отчитывается о своей работе – причём зачастую рассказывает все от первого лица.

Амурский губернатор Василий Орлов - самый душевный(5355 лайков). Он давно зарекомендовал себя как отличного Instagram-блогера. По сравнению со своими коллегами, он ведёт действительно интересный аккаунт.

Губернатор Чукотки Роман Копин – заядлый «инстаграмщик». Здесь его назвали самым продвинутым (710 лайков). Соцсети он использует для работы. Свои аккаунты сейчас есть у каждого чиновника в регионе, у каждого министерства и ведомства. Благодаря этому Роман Копин раздает указания прямо в Instagram.

Глава Сахалина Валерий Лимаренко – самый активный(203 лайка). Новые посты появляются в его Instagram ежедневно. Там Лимаренко отчитывается о своей работе, о проблемах региона, анонсирует важные мероприятия.

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