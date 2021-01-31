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Глава Бурятии с супругой поздравили митрополита Иосифа

Глава Бурятии с супругой поздравили митрополита Иосифа
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Алексей Цыденов не забыл про день рождения Бурятского митрополита

Сегодня, 31 января, день рождения отмечает глава Бурятской митрополии Иосиф. Ему исполнилось 67 лет. Иосифа навестили глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой Ириной. Судя по фото, которое глава опубликовал на своей странице в Instagram, они подарили митрополиту большую корзину цветов.

- Сегодня с супругой поздравили с днём рождения митрополита Улан-Удэнского и Бурятского - Владыку Иосифа. С днем рождения, Владыка! Долгие лета! – написал Алексей Цыденов.

Иосиф был назначен главой Бурятской митрополии в конце августа 2020 года, в Бурятию он прибыл в сентябре. До этого он год был главой Симбирской митрополии (Ульяновск). Прежний Бурятский митрополит Савватий уехал в Чебоксары, возглавив Чувашскую митрополию.

12 сентября Иосиф совершил первое богослужение в Бурятии. Литургия прошла в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. В завершение богослужения митрополит Иосиф обратился к духовенству и прихожанам с приветственным словом. Фоторепортаж можно увидеть по ссылке. После богослужения Иосиф рассказал о своём 20-летнем архипастырском пути, опыте жизни на Дальнем Востоке и задачах, стоящих перед ним в республике.

Осенью он признался, что «человек старой формации» и поэтому вряд ли будет вести страницы в соцсетях.

В октябре Иосиф объехал Улан-Удэ со святыней — образом небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки, с частицей его святых мощей. Обряд был совершён для избавления от коронавируса. 
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