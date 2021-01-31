Алексей Цыденов не забыл про день рождения Бурятского митрополита
Сегодня, 31 января, день рождения отмечает глава Бурятской митрополии Иосиф. Ему исполнилось 67 лет. Иосифа навестили глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой Ириной. Судя по фото, которое глава опубликовал на своей странице в Instagram, они подарили митрополиту большую корзину цветов.
- Сегодня с супругой поздравили с днём рождения митрополита Улан-Удэнского и Бурятского - Владыку Иосифа. С днем рождения, Владыка! Долгие лета! – написал Алексей Цыденов.
Иосиф был назначен главой Бурятской митрополии в конце августа 2020 года, в Бурятию он прибыл в сентябре. До этого он год был главой Симбирской митрополии (Ульяновск). Прежний Бурятский митрополит Савватий уехал в Чебоксары, возглавив Чувашскую митрополию.
12 сентября Иосиф совершил первое богослужение в Бурятии. Литургия прошла в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. В завершение богослужения митрополит Иосиф обратился к духовенству и прихожанам с приветственным словом. Фоторепортаж можно увидеть по ссылке. После богослужения Иосиф рассказал о своём 20-летнем архипастырском пути, опыте жизни на Дальнем Востоке и задачах, стоящих перед ним в республике.
Осенью он признался, что «человек старой формации» и поэтому вряд ли будет вести страницы в соцсетях.
В октябре Иосиф объехал Улан-Удэ со святыней — образом небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки, с частицей его святых мощей. Обряд был совершён для избавления от коронавируса.
Глава Бурятии с супругой поздравили митрополита Иосифа
Власть, Фото:
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