Прокуратура выявила нарушения с зарплатой во ВСГИК

Проверка во ВСГИК прошла после жалобы преподавателей в прокуратуру
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ пресекла нарушения трудового законодательства в Восточно-Сибирском государственном институте культуры. Проверка в вузе прошла после жалобы преподавателей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Вопреки Трудовому кодексу, в отсутствие письменного согласия работников производились удержания из заработной платы в пользу профсоюза.
- Не соответствовали закону нормы положения об оплате труда, они содержали коррупциогенные факторы. Например, не были определены порядок работы комиссии, оценивающей эффективность работы профессорско-преподавательского состава; критерии оценки эффективности труда проректоров и главного бухгалтера ВУЗа для начисления стимулирующих выплат, - сообщает прокуратура.
Администрация вуза не ознакомила работников с изменениями, внесёнными в положение об оплате труда.
Отдельным работникам платили стимулирующие выплаты, без всяких обоснований, не связанных с результативностью труда. В частности, четверо исполняющих обязанности проректоров получали выплаты без утверждённых критериев эффективности их деятельности.
По результатам проверки и.о. ректора ВСГИК были внесены акты прокурорского реагирования.
По протесту прокуратуры района положение об оплате труда приведено в соответствие с трудовым законодательством. По представлению прокуратуры начальник отдела кадров и главный бухгалтер привлечены к дисциплинарной ответственности.
В отношении и.о. ректора ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» Елены Перовой возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Производство находится на рассмотрении.
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