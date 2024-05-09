Горожанам пожелали крепкого здоровья и мирного неба
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил жителей столицы Бурятии с Днём Победы. В поздравлении говорится:
«Дорогие жители города Улан-Удэ! Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! От депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!
Дата 9 мая 1945 года навсегда вписана в мировую историю как величайший подвиг советского народа против фашизма. В этот день мы отдаём дань памяти и уважения подвигу наших отцов и дедов, чествуем всех, кто отстоял независимость нашей Родины. Благодаря мужеству и героизму фронтовиков, самоотверженности и стойкости тружеников тыла наша страна выстояла в тяжёлом испытании.
Жители республики и Улан-Удэ, как и миллионы соотечественников, вносили свой вклад в общую Победу. Наши земляки стояли насмерть в битве за Москву, держали оборону Сталинграда, крушили врага на Курской дуге, освобождали Ленинград, брали Берлин. Велик и трудовой подвиг жителей Улан-Удэ. Из глубокого тыла армия получала технику, боеприпасы, продовольствие. В школах города были развёрнуты эвакогоспитали, где наши врачи боролись за жизни раненых.
К сожалению, не все вернулись с полей сражений, не все увидели победный май 1945-го. Но их подвиг, любовь к Родине навсегда остались в нашей памяти. Сегодня внуки и правнуки тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне, вновь на рубежах защиты Родины. Наши ребята -военнослужащие в ходе специальной военной операции показывают пример мужества, отваги и патриотизма.
Пусть День Победы будет напоминать нам о том, что вместе мы сможем достичь любых целей и сделать Россию ещё крепче и сильнее.
Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, внимания и заботы близких! Победа будет за нами!»
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём Победы
Власть, Фото:
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