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Горсовет Улан-Удэ снял праздничное видео ко Дню Победы

Горсовет Улан-Удэ снял праздничное видео ко Дню Победы
Власть, 
Главными героями стали депутаты Саян Холхоев и Дмитрий Турченюк

Горсовет Улан-Удэ продолжает добрую традицию поздравительных видео к праздникам.

В ролике ко Дню Победы главными героями стали депутаты Саян Холхоев и Дмитрий Турченюк, а также сотрудник аппарата горсовета Маргарита Аветян. Они с теплотой вспоминают своих героев – тех, благодаря кому мы живём под мирным небом, растим детей и трудимся.

В руках героев ролика – старые фотографии, на которых сквозь годы на нас смотрят ветераны войны. И благодаря современным технологиям, эти герои словно «оживают» перед нами. Это уникальная возможность для молодого поколения окунуться в атмосферу прошлого.



- От лица Улан-Удэнского городского совета депутатов мы говорим ветеранам «Спасибо». Никто не забыт! Ничто не забыто! – говорится в поздравлении.

День Победы ГорсоветУУ

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