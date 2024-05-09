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Глава Бурятии поздравил жителей с Днём Победы

Глава Бурятии поздравил жителей с Днём Победы
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он поделился видео с Героями Советского Союза

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днём Победы.

- Ровно 79 лет назад наша страна добилась величайшей Победы в истории человечества. Победы над злом, которого мир до того момента не видел – над фашистской Германией и её союзниками, - написал он в своём Telegram-канале.

К посту он прикрепил видео с портретами жителей Бурятии, ставшими в годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза.

- Это Победа была бы невозможна без Героев Великой Победы, прославлявших свою Родину. Их имена навечно запечатлены в нашей памяти. Дорогие земляки, в этом видео представлены Герои Советского Союза из Республики Бурятия. Конечно, список не ограничивается лишь этими именами. В годы Великой Отечественной войны из Бурятии на фронт ушло более 120 тысяч человек. И каждый из них Герой. На долю наших отцов и прадедов выпали тяжелые испытания, но они с честью отстояли мир и свободу для будущих поколений, - подчеркнул Алексей Цыденов.

 
- Наша республика внесла значимый вклад в Великую Победу, и на протяжении всей истории наши земляки проявляли и проявляют ратный и трудовой героизм. С Днём Великой Победы! С праздником, уважаемые земляки! – поздравил он.
глава Бурятии Алексей Цыденов День Победы

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