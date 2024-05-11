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Рейтинг: акции главы Бурятии впервые упали на «Бирже губернаторов»

Власть, 

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам апреля 2024 года оказался в группе «Стабильно». Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

В январефеврале и марте глава Бурятии находился в группе «Умеренный рост». Вообще, дли лидера республики это привычное состояние на «Бирже губернаторов». Как писал «Байкал-Daily», акции главы республики в рейтинге «ПолитБрокера» весь 2023 год умеренно росли. За исключением апреля (группа «Стабильно») и ноября (группа «Умеренное падение»).

Алексей Цыденов, вероятно, сдал позиции, так как особых достижений в федеральном публичном пространстве, на которые в первую очередь обращают внимание эксперты, в апреле у него почти не было. Начало месяца он провёл в трудовом отпуске. Из других событий отметим поездку в КНР, включая Тибет, а также участие в заседании президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, после которого Бурятии выделили дополнительные 870 млн рублей на развитие инфраструктуры.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, вошёл по итогам апреля 2024 года в число «умеренно растущих» глав регионов (то же самое в марте). А вот сосед-губернатор из Забайкальского края Александр Осипов впервые за долгое время попал в высшую группу «Динамичный рост». В марте же он вообще находился в группе «Умеренное падение».

В этой же группе в апреле ещё 11 глав регионов России (в марте – 12, в феврале – восемь, в январе - пять): Сергей Аксеёнов (Крым), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Алексей Дюмин (Тульская область), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва), Георгий Филимонов (Вологодская область), Радий Хабиров (Башкирия), Андрей Чибис (Мурманская область).

В группе «Динамичное падение» целых восемь глав субъектов РФ (в марте – 2): Евгений Балицкий (Запорожская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Клычков (Орловская область), Александр Моор (Тюменская область), Олег Николаев (Чувашия), Артур Парфёнчиков (Карелия), Денис Паслер (Оренбургская область), Вадим Шумков (Курганская область).

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.

рейтинг рейтинг губернаторов Цыденов Кобзев Осипов

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