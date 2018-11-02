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Олимпийский комитет России поблагодарил главу Бурятия

Олимпийский комитет России поблагодарил главу Бурятия
Власть, 
Олимпийский комитет отметил «пристальное внимание в развитию спорта в Бурятии»

На прошедших в октябре третьих летних юношеских Олимпийских играх спортсменки из Бурятии завоевали две серебряные медали. Как сообщал «Байкал-Daily», две серебряные медали в пулевой стрельбе завоевали улан-удэнки Яна Енина и Анастасия Деревягина.

Сборная России выиграла общий зачёт, завоевав 59 медалей.

Олимпийский комитет России в лице президента Станислава Позднякова направил официальное письмо с благодарностью в адрес главы Бурятии Алексея Цыденова.

«От имени Олимпийского комитета России хотел бы поблагодарить Вас за пристальное внимание к развитию спорта в республике и поддержку Олимпийской команды России», - говорится в письме.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе глава Бурятии вручил Яне Яниной и Анастасии Деревягиной сертификаты на жильё в размере 2,2 млн рублей. ⠀
спорт пулевая стрельба юношеские олимпийские игры глава Бурятии
 
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