Глава Алтайского края подал в отставку

Он занимал этот пост 13 лет
Губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку, сообщил представитель правительства, передаёт РИА Новости.
- Александр Карлин озвучил своё решение на заседании правительства региона, - добавил собеседник агентства.
Карлин руководит Алтайским краем с августа 2005 года.
Он родился в семье депортированных на Алтай поволжских немцев в 1951 году, с отличием окончил Свердловский юридический институт.
С 1972 по 1986 год работал в прокуратуре Бийска и Барнаула, затем занимал различные должности в прокуратуре СССР и России. В 2000-2004 годах работал в Министерстве юстиции. В 2005-м занял пост главы Алтайского края после гибели в автомобильной катастрофе губернатора Михаила Евдокимова.
Он занимал этот пост 13 лет
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