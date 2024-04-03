Несчастное животное перенесло несколько операций
Эта история произошла пять месяцев назад, в начале ноября. Пёс по кличке Гриша едва не сгорел заживо при пожаре в жилом доме. Он был на привязи и не мог спастись от огня.
В итоге Гриша выжил, но на боку у него осталась рана, которая никак не заживала. На помощь животному пришли в улан-удэнском фонде «Собака счастья». Его привезли в ветеринарную клинику, а вскоре пёсик перенёс первые две операции. Одну лапку ему пришлось ампутировать.
- Мышцы были настолько сильно обожжены, что лапа просто висела и мешала при ходьбе, причиняя боль, – рассказали тогда на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Вторая операция – пересадка кожи на открытую рану, опять же – после пожара. Гриша пока не сильно активен после медицинских манипуляций, но уже махал хвостиком врачам и немного погулял в стационаре клиники.
Аппетит у четвероногого улучшился. Ему нашли передержку. Недавно волонтёры опубликовали фото Гриши, который окончательно пришёл в себя и превратился в настоящего красавца. Теперь ему ищут любящих хозяев и новый дом.
- Да, он ходит на трёх лапках, но ему это никак не мешает. Активный, контактный, любит ласку и внимание. Идеальный собакен-компаньон. Прекрасно может жить в ограде, не конфликтует с сородичами. А уж эти его грациозные манеры и королевская стать! Ну настоящий принц, – расхваливают в фонде своего подопечного.
Желающие забрать пса себе могут связаться с зоозащитниками в группе в ВК vk.com/sobakaluck.
В Улан-Удэ едва не сгоревшему заживо трёхлапому псу ищут хозяев
Общество, Фото:
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