В Бурятии собака едва не сгорела заживо при пожаре

Теперь пёсику требуется несколько операций
На днях в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» поделились душераздирающей историей про пса по кличке Гриша, пострадавшего при пожаре. Возгорание началось в жилом доме, а животное в это время сидело на цепи и серьёзно пострадало от огня.
Хозяин в это время был «занят» и даже не подумал отцепить своих питомцев. В итоге один из них погиб страшной смертью. Второй выжил, но на боку у него осталась рана, которая никак не заживает.
Волонтёрам рассказали о четвероногом, и на следующий день они отправились в район, где всё и произошло. Владельцу, по словам зоозащитников, нет никакого дела до пёсика.
- Ситуация оказалась сложнее, чем мы думали. Пёс недоверчив, подходит за едой, но поймать его не удалось. Хозяин, который был настолько пьян, что не мог двух слов связать, тоже отказался помочь в поимке, – написали ранее на официальной странице организации во «ВКонтакте».
В итоге ребятам пришлось вернуться в город без собаки. Местные жители, попросившие помочь животному, пообещали поймать его и привезти на обследование в Улан-Удэ – что в итоге и сделали. Сейчас Гриша находится в одной из ветеринарных клиник. В фонде объявили сбор средств на его лечение и восстановление. Помочь рублём могут все желающие. Реквизиты для перечисления средств есть в «ВК» vk.com/sobakaluck.
- Грише требуется не менее трёх операций, чтобы перестать чувствовать непрекращающуюся боль. У бедняги сгорела лапа и её остатки нужно ампутировать. А ожог на боку попросту не заживёт без пересадки кожи. Каково это – ходить, жить с оголённым мясом во весь бок? Вот хозяину Гриши, в честь которого его и назвали, казалось, что это нормально и он не потрудился даже помочь поймать своего пса, чтобы мы могли его спасти, – подчеркнули волонтёры.
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Происшествия, Фото:
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