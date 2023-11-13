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В Улан-Удэ псу, едва не сгоревшему заживо, пришлось ампутировать лапку

В Улан-Удэ псу, едва не сгоревшему заживо, пришлось ампутировать лапку
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Она висела и мешала несчастному животному при ходьбе

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о состоянии пса по кличке Гриша, который едва не сгорел заживо при пожаре в жилом доме. Он был на привязи и не мог спастись от огня.

В итоге Гриша выжил, но на боку у него осталась рана, которая никак не заживает. На минувшей неделе животное привезли в ветеринарную клинику, а на выходных оно перенесло первые две операции. Одну лапку пёсику пришлось ампутировать.

- Мышцы были настолько сильно обожжены, что лапа просто висела и мешала при ходьбе, причиняя боль, – отметили в организации. – Вторая операция – пересадка кожи на открытую рану, опять же – после пожара. Гриша пока не сильно активен после медицинских манипуляций, но уже махал хвостиком врачам и немного погулял в стационаре клиники.

Аппетит у четвероногого хороший, к людям он настроен доброжелательно.
 
- Но взгляд немного грустный. Уверены, он немного оживится после того, как перестанет мучиться от постоянной боли и будет просто счастливым пёсиком. Сейчас врачи наблюдают за тем, чтобы пересаженная кожа прижилась, – подчеркнули в фонде.
 
Пока новый подопечный остаётся под присмотром специалистов. Благодаря неравнодушным жителям республики на лечение и реабилитацию собаки удалось собрать 93 355 рублей.
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