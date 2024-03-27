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День красоты устроили для постояльцев центра «Доверие» в Улан-Удэ

День красоты устроили для постояльцев центра «Доверие» в Улан-Удэ
Общество,  Фото:предоставлено минсоцзащиты РБ
К пожилым людям выехали волонтёры

В Улан-Удэнском комплексном центре «Доверие» провели день красоты. К пожилым людям выехали практиканты из учебного центра, обучающиеся на парикмахеров, под руководством опытного куратора Ирины.

- Проживающие комплексного центра не только получили новую причёску, но и ощутили заботу и доброту, которые искренне были вложены нашими мастерами в каждую стрижку. Мои ученики постарались создать непринужденную атмосферу, где клиенты могли открыться, пообщаться и насладиться общением, - рассказала Ирина, руководитель курсов «Парикмахер-универсал».

День красоты в комплексном центре «Доверие» стал доброй традицией.

- Благодаря ученикам-парикмахерам и их талантливому куратору Ирине день красоты в комплексном центре «Доверие» стал незабываемым и важным шагом в развитии волонтёрской деятельности, - уверены сотрудники учреждения минсоцзащиты Бурятии. 
волонтеры

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